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03.04.2019
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Hulusi Akar ve komutanların sandıklarından CHP çıktı

birgun.net birgun.net

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının sandıklarından çıkan sonuç belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Milli Savunma Bakanı Akar’ın oy kullandığı sandıktan CHP açık ara önde çıktı.

Odatv’deki habere göre, Akar’ın oy kullandığı 1166 numaralı sandıkta, CHP’ye 222 oy çıkarken, AKP’ye 48 oy çıktı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in oy kullandığı 1165 numaraları sandıkta da CHP’ye 223 oy çıktı.

AKP’ye ise 53 oy çıktı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın oy kullandığı 1167 numaralı sandıkta ise, CHP’ye 215, AKP’ye 66 oy çıktı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın oy kullandığı 1170 numaralı sandıkta  CHP 224 oy alırken, AKP’ye 52 oy çıktı.

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