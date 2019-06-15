24.4 C
Istanbul
15.06.2019
Anasayfa EKONOMİ Hurda araçta ÖTV indirimi artırıldı

Hurda araçta ÖTV indirimi artırıldı

birgun.net birgun.net

Cumhurbaşkanı Kararı ile 16 yaş ve üzerindeki motorlu araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak, aynı cins yeni bir aracın ilk alımında terkin edilecek ÖTV’nin üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya yükseltildi. 

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, tır çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek üst sınırı artırıldı.

İndirim miktarları yeni aracın ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olanlarda 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı. Matrahı 70 bin lira ile 120 bin lira arasında olan araçlar için terkin edilecek ÖTV 12 bin lira oldu. 

Yeni aracın ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşanlarda ise söz konusu indirimi kaldırıldı. Daha önce matrahı 80 bin lirayı aşan araçlarda 3 bin lira ÖTV indirimi uygulanıyordu.

İlginizi çekebilir:  Balıklar artık çiftlikte yetişiyor

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,646AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Trump: 2020 başkanlık seçimlerini kazanamazsam piyasa çöker

birgun.net -
Sosyal medyadan yaptığı sansasyonel açıklamalarla sürekli gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump,...
Devamını Oku

Yeşil alana trafo yapımına tek başına engel oldu

birgun.net -
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kadın, yeşil alana yapılması planlanan trafonun tehlikeli olabileceği...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü sırasında yaşadıklarını anlattı

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT, Tele 1, Cem TV...
Devamını Oku

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda şampiyon Ukrayna

birgun.net -
Polonya'nın ev sahipliğindeki FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın şampiyonu, Güney Kore'yi...
Devamını Oku

‘La Diva Turca Leyla Gencer’ belgeseli İzmir Festivali’nde

BİRGÜN İZMİR -
33. Uluslararası İzmir Festivali, 17 Haziran 2019 Pazartesi günü 21.00’de Elhamra Sahnesi’nde...
Devamını Oku

İzmir Torbalı’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

birgun.net -
İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik...
Devamını Oku

Akşener: İmamoğlu’nu yeniden seçeceğiz

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ekrem İmamoğlu'nu yeniden, bu defa daha...
Devamını Oku

Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

birgun.net -
Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve...
Devamını Oku

Fenerbahçe seriyi eşitledi

birgun.net -
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes'i 82-73...
Devamını Oku

İmamoğlu-Yıldırım canlı yayın tartışmasının detayları

birgun.net -
23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde AKP'nin adayı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi