Hürrem Sultan’ın torunu Roksan Kunter’den Nilhan Osmanoğlu’nun iddiasına yanıt

Osmanlı torunu olan spor programı sunucusu Roksan Kunter, Osmanlı pazarlamacılığı yapan 2. Abdülhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu’nun iddialarını yalanlarken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kunter, “Hiçbir zaman ‘Hanedan soyundan geldim’ diye ortalarda dolaşmadım. Ailem hep mütevazı olmamı öğretti. Hiç kimseden farkımız olmadığını bilerek büyütüldük” derken, miras talep edenlere ise “Miras peşinde olan biri değilim” yanıtını verdi. Kunter, “Osmanlı’yla gurur duyuyorum ama ben Cumhuriyet kadınıyım” dedi.

Kunter, “Nilhan Hanım ‘Korkudan devlet okullarında bile okuyamadık. Hocalarımız bize baskı yapardı’ iddiası var. Gerçekten baskı gördünüz mü?” şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

“Ben devlet okulunda okudum. Üstelik hiç korkum olmadı. Baskı da görmedim. Zaten okulda Osmanlı soyundan geldiğimi söylemedim. Söyleseydim de baskı görmezdim.”