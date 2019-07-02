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03.07.2019
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Hürriyet’ten ‘Demirören Medya Grubu el değiştiriyor’ iddiasına yalanlama

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Hürriyet gazetesinden “Demirören Medya Grubu’nun el değiştireceği” iddiasına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Demirören Medya’nın tüm yayın organlarıyla birlikte Turkuvaz Medya’ya satıldığı iddia edilmişti.

Demirören Medya satılıyor mu?

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş, Kamu Aydınlatma Platformu’na konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Son günlerde basında yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu’nun el değiştireceğine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. İşbu özel durum açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 9. maddesi uyarınca yapılmıştır.’’

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