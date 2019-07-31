‘Hürriyet satılıyor’ iddialarıyla ilgili açıklama

Hürriyet Gazetesi, Demirören Medya Grubu’nun bir enerji grubu tarafından devralınacağı veya yeni bir ortaklık ilişkisi kurulacağı yönündeki iddialar ile ilgili açıklama yaptı.

Hürriyet’ten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde basında yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu’nun bir enerji grubu tarafından devralınacağına ve/veya yeni bir ortaklık ilişkisi kurulacağına ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.

Medya grubumuzun devralınmasına ve/veya yeni bir ortaklık ilişkisi kurulmasına yönelik bu tür kasıtlı ve asılsız iddialara kamuoyunun ve yatırımcılarımızın itibar etmemesi önemle rica olunur.

İşbu özel durum açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 9. maddesi uyarınca yapılmıştır”.



