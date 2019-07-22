‘Hürriyet’in bayi satışı 40 bine düştü’

Doğan Grubu’nun elindeyken erimeye başlayan, Demirören’e geçtikten sonra iyiden iyiye satış sayısı düşen Hürriyet gazetesinin bayi satışlarında 40 bini gördüğü öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Orhan Bursalı, Cumhuriyet gazetesi ile Hürriyet’in bayi satış sayısı arasındaki farkın 6-7 bine düştüğünü iddia etti.

Bursalı, “Satış raporlarına baktığınızda, hepsi maşallah uçuyor. Başbayilerden büyük ölçekli toplu alımlarla, çalımlarından geçilmiyor. Sitelerin girişlerine bedava yığılıyor tomarlar. Birer ‘metro gazetesi’ne dönüştü yandaş medya. Metro gazetesi, Avrupa’nın metropollerinde parasız dağıtılır. İlandan parasını kazanır. 5 ay kadar önce Amiral Battı Gemisi’nin satışı 60 bin olarak bildirilmişti bana” açıklaması yaptı.

Bursalı, önceki gün aldığı bilgiye göre Hürriyet’in satış sayısının 40 bine düştüğünü yazdı.

