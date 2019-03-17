17.03.2019
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Hürriyet’in çarpıtma haberine büyük tepki

birgun.net birgun.net

Nisan 2018’de Doğan grubundan Demirören Medya’ya satışı gerçekleşen Hürriyet gazetesinin yerel seçim haberi büyük tepki topladı. Gazete yaptığı açıklamada yanıt vermek yerine tepki gösterenleri eleştirdi.

Hürriyet, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli’nin söylemediklerini haber başlığına çekti. Gazetenin sosyal medya hesaplarından “HDP Eş Genel Başkanı Temelli’den açık açık itiraf ve tehdit: İstanbul ve Ankara’yı İmamoğlu ve Yavaş değil HDP yönetecek” başlığıyla paylaşılan haberin içerisinde benzer ifadelerin bulunmadığı görüldü.

Haber içerisinde Temelli’nin şu sözleri aktarılıyor: “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP’lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt’ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır. O kentin belediye başkanı olmayacak, o olsa olsa o kentin kayyumu olur. Biz bu riski alıyoruz. Seçmenlerimize diyoruz ki biz bu riski alacağız ve Türkiye’yi değiştireceğiz.”

Temelli’nin İstanbul ve Ankara’yı HDP’nin yöneteceğine dair herhangi bir iması ise bulunmuyor.

Hürriyet’in haberi sonrası seçmenlerden gazeteye tepki yağdı. Birçok yorumda “A Haber’e dönüştünüz” ifadesi kullanıldı.

Ekrem İmamoğlu da Mardin’deki halk buluşmasında haberi tabletinden göstererek gazeteye “Söylenmemiş sözleri, söylenmiş gibi manşet yapan Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk internet sitesini derhal bu yalan habere son vermeye ve özür dilemeye davet ediyorum,” çağrısında bulundu.

HÜRRİYET’TEN AÇIKLAMA

Tepkilerin yoğunlaşması üzerine Hürriyet, internet sitesi adına bir açıklama yayımladı. Açıklamada haberi eleştirenlerin Hürriyet’ten değil HDP’den özür beklemesi gerektiği ifade edildi.

Hürriyet’in açıklaması şöyle:

“HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli geçen cuma gecesi bir televizyon kanalında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anadolu Ajansı’nın yayınladığı habere göre Temelli şunları söyledi, “Hep burada HDP meselesi, HDP ile olan mesafe ve ilişki meseleleri muhalefet partileri için sorun oldu. Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP’lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt’ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır. O kentin belediye başkanı olmayacak, o olsa olsa o kentin kayyumu olur.”

hurriyet.com.tr, Temelli’nin açıklamalarıyla ittifaktaki varlıklarını söylemesi haberini vermiştir. CHP’li adaylar ya da haberi eleştiren çevreler bizden değil HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den açıklama istemelidirler.”

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