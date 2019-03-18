Hürriyet’in skandal haberi nasıl yapıldı?

Hürriyet’in, “İstanbul ve Ankara’yı İmamoğlu ve Yavaş değil HDP yönetecek” başlığıyla paylaşılan haberine tepkiler sürüyor.

journo.com tepkiye neden olan Hürriyet’in skandal haberini ve sonrasında olanları derledi. Journo ayrıca ismini açıklamadığı bir kaynaktan Hürriyet’in bu haberi yapmaları konusunda kimden ’emir’ aldıklarını yazdı.

Tartışma neden çıktı?

Hürriyet, CNN Türk ve Posta gazetelerinin internet siteleri, 16 Mart gecesi, “HDP Eş Genel Başkanı Temelli’den açık açık itiraf ve tehdit: İstanbul-Ankara’yı İmamoğlu ile Yavaş değil HDP yönetecek” başlığıyla bir haber yayımlamıştı.

Mahreçte Anadolu Ajansı imzası kullanılan haberin metninde ise başlıktaki sözler geçmiyordu. Sezai Temelli, tam olarak şu ifadeleri kullanıyordu:

“Mansur Yavaş bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP’lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt’ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır. O kentin belediye başkanı olmayacak, o olsa olsa o kentin kayyumu olur.”

Tepki gösterenler ne diyor?

Hürriyet’in haberi, sadece Twitter’da bile neredeyse tamamı olumsuz 3,000’i aşkın yanıt ve toplamda on binlerce sosyal medya etkileşimi alarak hafta sonunun gündem maddelerinden biri oldu. Binlerce kişi gazeteyi yalan haber yapmakla suçladı.

İmamoğlu, “Söylenmemiş sözleri, söylenmiş gibi manşet yapan Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk internet sitesini derhal bu yalan habere son vermeye ve özür dilemeye davet ediyorum” diye tweet attı.

Hürriyet ne cevap verdi?

Hürriyet 17 Mart’ta “Bizden değil HDP’den açıklama istenmeli” başlıklı bir yazı yayımladı.

Yazıda, “hurriyet.com.tr, Temelli’nin açıklamalarıyla ittifaktaki varlıklarını söylemesi haberini vermiştir. CHP’li adaylar ya da haberi eleştiren çevreler bizden değil HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den açıklama istemelidirler” ifadesi yer alıyordu.

Ancak bu yazı tartışmaları daha da alevlendirdi. Çünkü Temelli’nin alıntılanan sözlerinde “İstanbul-Ankara’yı İmamoğlu ile Yavaş değil HDP yönetecek” ifadesinin olmadığı bir kez daha görüldü, ayrıca “ittifaktaki varlıklarını söylemesinin” de söz konusu olmadığı ortadaydı.

Halk TV’ye konuşan Temelli “Neden yalan haber yapıldığını açıklamaları lazım. Bir gazetenin yalan haberini düzeltmemi benden neden ve nasıl bekleyebilirler. Benim konuşmam ortada, ne dediğim ortada” dedi.

O haber nasıl yapıldı?

Peki, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde eleştiri bombardımanına tutulan bu haber hurriyet.com.tr yazı işlerine nasıl geldi?

Geçen yıl Doğan Grubu’nun medyadaki varlıklarının neredeyse tamamını Demirören Grubu’na devretmesinin ardından Hürriyet dâhil tüm yayınların özellikle dijital kadrolarında yönetim kökten değişmişti.

Medya grubunun üst yöneticisi olan Mehmet Soysal, daha önce milliyet.com.tr ve gazetevatan.com’un sorumluluğunu verdiği Bülent Ayanoğlu’nu Demirören Medya Dijital Yayınlar Direktörü olarak atamıştı.

Bu dönemde yeni ekiplerle beraber Hürriyet binasına gelerek göreve başlayan bir kaynağa, “HDP ile gizli ittifak” haberinin hafta sonu dijital yazı işlerine nasıl ulaştığı soruldu.

“Böyle haberler doğrudan Bülent Ayanoğlu’ndan ‘Bunu manşet yapıyoruz’ gibi talimatlarla birlikte geliyor. Geçen yıl da cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Muharrem İnce’nin yalancılıkla suçlandığı haberde benzeri olmuştu. Editörler bunların asıl kaynağını bilmez ama ben Ayanoğlu’nun bir müdahalede bulunduğunu sanmıyorum. Bunlar muhtemelen ‘yukarıdan’ Soysal’a geliyor, o da aynen yayınlanmak üzere dijital yazı işleri sorumlusuna iletiyor.”

Bu arada aynı kaynak, haberin aynı saatlerde başka “yandaş” sitelerde de yayınlandığını söyledi.

Ancak hükümete yakın en çok tıklanan haber sitelerini -örneğin A Haber ve Akşam- tarandığında, Hürriyet’teki asılsız başlığın kullanıldığı orijinal bir örneğe rastlanmadı.