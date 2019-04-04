Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a sansür

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın köşesinde yer alan bir kısım, internet sitesinde sansüre uğradı.

Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “gidici” olduğunu yazdı.

Hürriyet’in basılı yayınında yer alan bu kısım, internet sitesinden kaldırıldı.

Hakan’ın yazısında sansürlenen kısım şöyle:

Benden duymuş olmayın ama

ANKARA kulislerinden kulağıma gelen bilgiye göre…

En az üç ya da dört bakan gidiciymiş.

“Gidici bakanlar” listesinin en tepesinde Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli yer alıyormuş.”

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Pakdemirli, seçimden önce yaptığı bir konuşmada Millet İttifakı’nı hedef alarak “Bu adilere cevabı sandıkta verecek misiniz?” demişti. Pakdemirli, daha sonra yaptığı bir açıklamada miting sırasında bir kişinin “PKK’lıyım” dediğini söylemişti.