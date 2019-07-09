Husiler: Arap koalisyonu Yemen’den tamamen çekilsin

Yemen’de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin öncülüğünü yaptığı işgal girişimine direnen Husiler, BAE’nin “kısmen çekilme” kararının ardından açıklama yaptı.

AFP’nin haberine göre Husiler tarafından yapılan açıklamada “Arap koalisyonunun ülkeden tamamen çekilmesi” talep edildi.

Yüksek Devrimci Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, “İşgalcilere Yemen’den çekilme çağrısı yapıyoruz, Yemen Cumhuriyeti saldırıları, işgali ve hava ambargosunu reddediyor” dedi. El-Husi, Yemen’den tam çekilmenin “şu anda alınması gereken ideal karar” olduğunu söyledi.

İŞGAL GİRİŞİMİ 2015’TEN BERİ SÜRÜYOR

Suudi Arabistan ve BAE öncülüğündeki koalisyon, Mart 2015’ten beri Yemen’i işgal etmeye çalışıyor. İşgal girişimi sırasında ülkenin sivil altyapısı yok oldu. Koalisyon saldırılarıyla birlikte Körfez’in en yoksul ülkesi Yemen’de kıtlık ve salgın hastalıklar yaşanmaya başlandı.

BAE’den yapılan son açıklamalarda ülkenin “stratejik ve taktik sebeplerle” ülkede asker bulundurduğu söylenirken, ülkenin kısmen Yemen’deki askeri güçlerini geri çekeceği açıklandı. BAE, kimi askeri üslerin boşaltıldığını duyurdu.