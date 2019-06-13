Hüsnü Arkan ve arkadaşlarından yeni şarkı: Beyler, misafir gelirler giderler!

Müzisyen Hüsnü Arkan öncülüğünde toplanan 15 solist yeni bir şarkı yayımladı.
Ahmet Ali Arslan, Alper Bakıner, Burhan Şeşen, Defne Bayrak, Erdal Güney, Ezgi Aktan, Gökhan Şeşen, Gözde Öney, Hüseyin Turan, Kamucan Yalçın, Mahmut Çınar, Murat Ak, Onur Dilber, Saygın Akbudak, Tuğba Tezer ve Hüsnü Arkan tek bir şarkıda buluştu ve “Nice geldiler gittiler giderler/ Beyler misafir giderler” dedi.
Video klibin yönetmen koltuğunda Recep Yılmaz’ın oturduğu şarkının mix’i Efe Demiryoğuran tarafından yapılırken, mastering’i ise Evren Arkman tarafından gerçekleştirildi.
Şarkının sosyal medya paylaşımları ise İstanbul Boğazı görseli üzerine yazılmış, “Giderler” yazısıyla yapıldı.
Şarkının sözleri ise şöyle:
“Biz bu mülkün sahibiyiz oooo
Lale sümbül mor menekşe ooo
Beyler misafir gelirler giderler
Beyler misafir giderler
Burası çiçek çarşısı ooo
Hükümetin tam karşısı ooo
Alıp satanlar gelirler giderler
Beyler misafir giderler
Bahçedir insan dediğin bahçe
Eker biçerler hüküm ferman olur
Düğün Bayram olur
Derde derman olur
Ooooo
Geceler üst üste gelsin ooo
Şu gelen beyler gelsin ooo
Nice geldiler gittiler giderler
Beyler misafir giderler
Biz bu mülkün sahibiyiz oooo
Lale sümbül mor menekşe ooo
Beyler misafir gelirler giderler
Beyler misafir giderler
Bahçedir insan dediğin bahçe
Eker biçerler hüküm ferman olur
Düğün Bayram olur
Derde derman olur
Ooooo”