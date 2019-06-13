Hüsnü Arkan ve arkadaşlarından yeni şarkı: Beyler, misafir gelirler giderler!

Müzisyen Hüsnü Arkan öncülüğünde toplanan 15 solist yeni bir şarkı yayımladı.

Ahmet Ali Arslan, Alper Bakıner, Burhan Şeşen, Defne Bayrak, Erdal Güney, Ezgi Aktan, Gökhan Şeşen, Gözde Öney, Hüseyin Turan, Kamucan Yalçın, Mahmut Çınar, Murat Ak, Onur Dilber, Saygın Akbudak, Tuğba Tezer ve Hüsnü Arkan tek bir şarkıda buluştu ve “Nice geldiler gittiler giderler/ Beyler misafir giderler” dedi.

Video klibin yönetmen koltuğunda Recep Yılmaz’ın oturduğu şarkının mix’i Efe Demiryoğuran tarafından yapılırken, mastering’i ise Evren Arkman tarafından gerçekleştirildi.

Şarkının sosyal medya paylaşımları ise İstanbul Boğazı görseli üzerine yazılmış, “Giderler” yazısıyla yapıldı.

Şarkının sözleri ise şöyle:

“Biz bu mülkün sahibiyiz oooo

Lale sümbül mor menekşe ooo

Beyler misafir gelirler giderler

Beyler misafir giderler

Burası çiçek çarşısı ooo

Hükümetin tam karşısı ooo

Alıp satanlar gelirler giderler

Beyler misafir giderler

Bahçedir insan dediğin bahçe

Eker biçerler hüküm ferman olur

Düğün Bayram olur

Derde derman olur

Ooooo

Geceler üst üste gelsin ooo

Şu gelen beyler gelsin ooo

Nice geldiler gittiler giderler

Beyler misafir giderler

Biz bu mülkün sahibiyiz oooo

Lale sümbül mor menekşe ooo

Beyler misafir gelirler giderler

Beyler misafir giderler

Bahçedir insan dediğin bahçe

Eker biçerler hüküm ferman olur

Düğün Bayram olur

Derde derman olur

Ooooo”