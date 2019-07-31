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31.07.2019
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‘Huzur Partisi’ ismini engelleme girişimi başarısız oldu

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Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın yeni parti kurma çalışmaları sürüyor.

31 Mart seçimlerinde AKP’nin kayıplar yaşamasının ardından parti kurma çalışmaları hız kazanmıştı.

Gül ve Babacan’ın kuracağı partinin adının “Huzur Partisi” olacağı ileri sürülmüştü.

Partinin adının “Huzur Partisi” olacağının iddia edilmesinin ardından işadamı Şükrü Derici 18 Nisan’da hamle yaparak “Huzur Partisi”nin patenti için başvuruda bulundu.

“AK PARTİ’NİN PARÇALANMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Odatv’nin haberine göre Derici 28 Temmuz’da bir açıklama yaptı. “Ülkenin bekası için istikrarın şart olduğunu” savunan Derici, bu yüzden “AKP hükümetinin yoluna durmaksızın devam etmesi için Huzur Partisi adı altında tüm hakları alarak Türkiye’nin istikrarı adına böyle bir yola başvurduğunu” söyledi.

“Devletin bekası için istikrarın şart olduğunu” kaydeden Derici, “AK Parti’nin parçalanmasına asla izin vermeyeceğiz. İş insanları olarak 2023’e kadar seçimlerin yapılmamasından yanayız” dedi.

Derici açıklamasında ayrıca, “Türkiye devletinin yeni bir partiye, Huzur Partisi’ne değil istikrara ihtiyacı var huzura ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

DERİCİ “İZİN VERMEYECEĞİZ” DEDİ AMA BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Derici AKP’nin bölünmesine karşı olduğunu söylediği tarihte Türk Patent ve Marka Kurumu, başvuruyla ilgili kararını çoktan vermişti.

Kurum 22 Temmuz’da verdiği kararda, Şükrü Derici’nin yaptığı başvuruyu reddetmişti.

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