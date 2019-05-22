Huzurevindeki toplu ölümler Meclis gündeminde

CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz, Zile Huzurevinde yaşanan toplu ölümleri yazılı bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Durmaz’ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde toplu ölümlerin nedenin araştırılmaması ve konuya dair hiçbir soruşturmaya gidilmemesi eleştirildi.

ART ARDA YAŞANAN ÖLÜMLER NEDEN ARAŞTIRILMADI?

Tokat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Zile Huzurevinde aynı ay içinde 10 kişinin art arda yaşamını yitirmesini bir skandal olarak niteleyen Durmaz, ölüm vakalarının kamuoyuyla paylaşılmaması ve bu durumla ilgili kurum bünyesinde herhangi bir soruşturma ve araştırmanın başlatılmamasına da dikkat çekti. “Sorumlular hakkında derhal soruşturma açılmalı” diyen Durmaz, kurumda acil bir sağlık taraması yapılması gerektiğini ifade etti.

HUZUREVİNDE KALAN DİĞER YAŞLILARIN SAĞLIK DURUMU TEHDİT ALTINDA

Önergesinde; “Ölümlerden sonra kalan hastaların hastalık durumunun incelenmesi için verilen dilekçe dikkate alınmamış, ölümlerin nedeni KOAH ve enfeksiyon olarak belirlenmiştir” diyen Durmaz, ölümlerin nedenini bildiren bir raporlama yapılmadığı için kalan hastaların da sağlığının tehdit altında olduğunu belirtti.

“Toplu ölümlerin incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması çok önemli bir gereklik iken hala hiçbir adım atılmamış, sorumlular hakkında tek bir soruşturma dahi yapılmamıştır” diyen Durmaz, soru önergesinde şunları sordu:

1. Zile Huzurevi’nde son 1 yılda kaç kişi hayatını kaybetmiştir? Bu ölümlerin sebebi nedir?

2. Zile Huzurevi’nde son 1 yılda olağan dışı bir ölüm vakası /vakaları yaşanmış mıdır?

3. Zile Huzur evinde toplam kaç vatandaş barınmaktadır?

4. Zile huzurevinde barınan yaşlıların yaş ortalamasını ve risk durumlarını ve yaşlıların hastalık grupları göz önünde tutularak gerekli önlemler alınmış mıdır?

5. Zile huzurevinde görevli kaç sağlık personeli bulunmaktadır? Yaşlıların sağlık ve hijyeninden sorumlu personellerin eğitim durumu nedir? Personel alımı hangi yöntemle yapılmaktadır?

6. Zile huzurevine Üniversitelerin Geriatri bölümünden mezun personel bulunmakta mıdır? Son 3 yılda Geriatri bölümünden yapılan atamaların sayısı kaçtır?

7. Huzurevinde kalan yurttaşların periyodik sağlık taramaları yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise bu işlem hangi kurum aracılığıyla gerçekleştirilmektedir?

8. Bir huzur evinde 17 gün içinde 10 vatandaşın ölmesi olağan mıdır? Bu ölümlerde herhangi bir ihmal ya da suiistimal söz konusu mudur?

9. Ölümler üzerine başlatılmış ya da sonuçlanmış bir soruşturma var mıdır? 10 kişinin art arda ölümünden sonra yaşamını yitiren başka vatandaşımız olmuş mudur?

10. Art arda yaşanan ölümlerin ardından ilgili kurumda, liyakat yetersizliğinden yâda görevi suistimalden açığa alınan personel var mıdır?

11. Zile Huzurevinde yaşanan ölümlerin raporlaması yapılmış mıdır? Her bir kişinin ölüm nedeni nedir? Ölüm raporları paylaşılacak mıdır?

12. Yaşanan ölüm vakalarının ardından yaşlı ve hastaların riskten korunması amacıyla huzurevinde herhangi bir önlem alınmış mıdır? Herhangi bir sağlık taraması ve idari denetim yapılmış mıdır?

13. Toplu ölümlerde ihmal söz konusu ise sorumlular hakkında hukuki işlem başlatılacak mıdır?

14. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının huzurevlerine yönelik denetimleri nasıl yapılmaktadır?

15. Daha önce basına yansıyan iddialara göre; İlgili kurumda yaşlılara şiddet uyguladığı için soruşturma geçiren personel bulunmakta mıdır? Varsa bu soruşturmaların sonucu nedir? Soruşturma geçiren personeller hakkında hukuki işlem başlatılmış mıdır?