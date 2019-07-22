28.6 C
Istanbul
22.07.2019
Anasayfa GÜNCEL İBB: Avcılar'daki 'Batı Nil Virüsü' ile mücadele çalışmaları artırıldı

İBB: Avcılar’daki ‘Batı Nil Virüsü’ ile mücadele çalışmaları artırıldı

birgun.net birgun.net

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Avcılar’da sivrisinek yoluyla bulaştığı tespit edilen  “Batı Nil Virüsü” vakasının ortaya çıkmasından sonra, sivrisinekle mücadele çalışmalarının artırıldığı açıkladı.

İBB’den yapılan açıklamada, “Vektörle mücadele konusunda çalışmalarına 12 ay boyunca devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, son günlerde Avcılar İlçesinde ortaya çıkan ‘Batı Nil Virüsü’ vakalarından sonra bölgede virüsü taşıdığı tespit edilen sivrisinekle mücadele çalışmalarını arttırdı. Sivrisinek mücadelesi kapsamında Avcılar ilçesinde bin 327 adres ve 2 bin 223 kaynakta yürütülen çalışmalar, 3 larva ekibi, bir dere ekibi ve bir sulak sazlık alan aracı ekiplerince yürütülüyor. Bununla beraber 2 ekip ile gece ilaçlaması da yapılıyor” denildi.

“ÇALIŞMALAR YEŞİLKENT MAHALLESİNDE YOĞUNLAŞTI”

Çalışmaların Yeşilkent mahallesinde yoğunlaştığı belirtilirken, “Gündüz 3, gece 5 ekip olmak üzere, 140 adres ve 342 kaynakta sivrisinek mücadelesi sürdürülüyor. Bunun yanında, Yeşilkent Mahallesinin Küçükçekmece Gölü sınırlarındaki sazlık, bataklık, dere ve kanallarda, sazlık arazi aracı ile ilaçlama çalışmaları da ihmal edilmiyor.  Mahallenin sınırlarından geçen yaklaşık 30 km uzunluğundaki Eşkinoz Deresi ve Yeşilkent Mahallesi içerisinden geçen Eşkinoz Deresinin yan kolu olan Turan Deresi ve Değirmendere İBB ve İSKİ ekiplerince ilaçlanıyor.  Araç ile ulaşılamayan alanlarda ise; yaya ekipler, granül formülasyonlu larvasitler kullanılarak ilaçlama çalışmalarını yapıyor. Personelin giremediği alanlarda ise sulak-sazlık arazi araçları ile  ilaçlama çalışmaları yürütülüyor” bilgilerine yer verildi.

İlginizi çekebilir:  İBB'den Düzce'ye destek: Arama kurtarma ekibi gönderildi

“DERE YATAĞINA YAKIN KISIMLARDA İLAÇLAMAYA ÖNEM VERİLDİ”

Açıklamada, “Sivrisinekle mücadele konusunda çalışmalarını ilçe belediyesi ile koordineli bir şekilde yürüten İBB ekipleri virüsün tespit edildiği ilk gün olan 19 Temmuz tarihlerinde; 3 ekip ile Değirmen Deresi ve Eşkinoz deresinin kesiştiği alanda larva ilaçlaması çalışması yaptı. Mahalle 5 eşit parçaya bölünerek 5 araç gece ilaçlama çalışması yapıldı. Özellikle dere yatağına yakın kısımlarda ilaçlamaya önem verildi.  Vakaların tespit edildiği sokaklarda ışık tuzağı kurularak sivrisinek popülasyonun ölçümü yapıldı. Yeşilkent Mahallesinde bulunan sivrisinek üreme kaynaklarının kontrolü ve mücadele çalışmaları devam ediyor” denildi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,520AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

CHP’li Öztrak: İktidar kendi içindeki çatlamanın hızlanmasından korkuyor

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,...
Devamını Oku

Interpol, Salih Müslim ve 144 kişiye istenen kırmızı bülten talebini reddetti

birgun.net -
Ankara Güvenpark’taki patlama nedeniyle haklarında dava açılan aralarında...
Devamını Oku

Antik kentteki tüm çöp kovaları çalındı

birgun.net -
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, Soli Pompeiopolis Antik Kenti yanındaki Sütunlu Cadde'ye belediye ekiplerince...
Devamını Oku

Güney Asya’daki sel felaketinde ölü sayısı 300’ü aştı

birgun.net -
Güney Asya ülkeleri Hindistan, Nepal ve Bangladeş’te şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı...
Devamını Oku

İBB: Avcılar’daki ‘Batı Nil Virüsü’ ile mücadele çalışmaları artırıldı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Avcılar'da sivrisinek yoluyla bulaştığı tespit edilen  "Batı Nil...
Devamını Oku

Aydın’da iş cinayeti: Yurt inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

birgun.net -
Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü'nde yapımı süren yurt inşaatında iş cinayeti yaşandı.
Devamını Oku

Düzce’deki sel felaketinde kaybolan bir çocuğun cansız bedeni bulundu

birgun.net -
Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde...
Devamını Oku

Akademisyen Ceren Damar’ın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi

birgun.net -
Akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldüren Hasan İsmail H. hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık...
Devamını Oku

Tuğba Toptaş Avrupa 3.’sü oldu

birgun.net -
Karslı atlet Tuğba Toptaş, İsveç Boras’ta yapılan 25. Avrupa Atletizm U20...
Devamını Oku

Marmaris’te misinaya dolanan caretta caretta kurtarıldı

birgun.net -
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, misinalara dolandığı için yüzemeyen caretta caretta, yurttaşlar tarafından kurtarılıp,...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi