İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetmen koltuğuna oturdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetmen koltuğuna oturdu.

İmamoğlu, yazar Ahmet Ümit’in yazdığı, Cengiz Özkarabekir’in yönettiği ‘Merhaba Güzel Vatanım’ belgeselinin setine konuk oldu. İmamoğlu burada yönetmen koltuğuna oturarak bir sahneyi yönetti.

İmamoğlu’nun Twitter hesabından setten görüntüler paylaşılarak “Yönetmen koltuğuna da oturduk. Ahmet Ümit’in yazdığı Cengiz Özkarabekir’in yönettiği Merhaba Güzel Vatanım’ın setine misafir olduk. Şair Nazım Hikmet ve yazar Ahmet Ümit’in hayatlarının fırtınalı yıllarını ve Moskova günlerini anlatan belgeseli sabırsızlıkla bekliyorum.” ifadelerine yer verildi.