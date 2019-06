İBB Başkanı İmamoğlu: Atatürk Cumhuriyeti’nin projesiyim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde konuştu.

“Biz bu şehirde Rum’u, Ermeni’si, Süryani’si… Herkesi kucaklayacağız” diyen İmamoğlu, “Biz bu şehirde demokrasiyi inşa edeceğiz, biz bu şehirde adaleti inşa edeceğiz. Size söz veriyorum, biz bu güzel şehirde geleceği inşa edeceğiz” dedi.

“NE ALDANACAĞIZ NE ALDATACAĞIZ”

İmamoğlu, şöyle devam etti: “Biz bu şehirde maneviyatını bilen, milli değerlerine sahip çıkan, her yerde tam bağımsız Türkiye diyen, gelecek nesiller için fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Size söz veriyorum, biz ne aldanacağız ne de aldatacağız.”

“Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk Cumhuriyeti’nin projesiyim” diyen İmamoğlu, “Bugün demokrasiyi tamir ettiniz, yaşa İstanbul” diye konuştu.

İmamoğlu, şöyle konuştu: “Bu şehrin güzel insanlarına hizmet ederken yine yanımda olacağımı bildiğim anneme, babama, kardeşlerime, hepsine teşekkür ediyorum. Benim ailem nefes almamı sağlayacak, benim ailem bana güç kalacak. Benim ailem siyasette koşarken sadece bana destek olacak. Siyaset hizmet alanıdır.”

“CHP Genel Başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum” diyen İmamoğlu, “İttifakımız sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum. İYİ Parti ve CHP İstanbul İl Başkanlarımız, Buğra beye ve Canan hanıma teşekkür ediyorum. Ben İstanbul ittifakına teşekkür ediyorum. İçinde herkes var. Yol arkadaşlarım var, HDP’li kardeşlerim var, AK Partili kardeşlerim var, MHP’li kardeşlerim var, Saadet Partili kardeşlerim var” ifadelerini kullandı.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bunu hiç unutmayacağız. Yarından tezi yok işimize başlıyoruz. İstanbul için çok çalışacağız, hepinize söz veriyorum” dedi.

“PARTİZANLIK BİTTİ, ARTIK HAK, HUKUK, ADALET VAR”

İstanbul’da seferberlik başlatacağını belirten ;İmamoğlu, “İstanbul’u hep birlikte ayağa kaldıracağız” diye konuştu. “Kısa zamanda büyük işler başarmamız lazım” İmamoğlu, “Herkese selam söyleyin, herkesi kucaklayın. Hepinizin, hemşehrilerime selam söylemenizi istiyorum, kimseyi ayrıştırmayın. Artık partizanlık bitti, artık liyakat ve ahlak var. Artık hak, hukuk, adalet var” diye konuştu.

İmamoğlu konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Siyasette de barışacağız, bu toplum özgürlüklerle buluşacak. Ben milletimizin demokrasiye olan inancına inanıyorum. Ben beni kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak. İyi ki varsın İstanbul…