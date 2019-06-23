İBB Başkanı İmamoğlu: Vatandaş büyük haksızlığın hesabını bir avuç insana kesmiştir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

“Vatandaş büyük haksızlığın hesabını bir avuç insana kesmiştir” diyen İmamoğlu, “Bu ‘İstanbul’da bir sayfa kapandı, yeni sayfa açılıyor’ anlamına gelmiyor. Bu ortak yeni bir sayfa anlamına geliyor. Artık, sevgi hoşgörü olacak. Şatafat, kibir bitecek. Adalete olan güvenimiz tazelendi. Sadece bana oy verenler değil seçimleri olgunluk içerisinde gerçekleştiren vatandaşlarımız sağlamıştır. Sizler Türkiye’nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz. Dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz” diye konuştu.

Konuşmasında Erdoğan’a seslenen İmamoğlu, “İstanbul’un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyum içinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşımızın ihtiyacıdır. Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun açıklamasının tamamı şöyle:

“Öncelikle bugünkü 23 Haziran İBB seçimi en önemli ifadelerinden birisi de Türkiyenin demokrasi sürecine olan katkısıydı. Bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun.

Bugün 10 binlerce hatta 100 binlerce diye ifade edebileceğim sandık başında görev yapan yol arkadaşlarıma, günün kahramanlarına, sandıklarda hizmet eden bütün arkadaşlarıma minnet duygularımı iletmek istiyorum. İyi ki varlar, onlar demokrasi kahramanlarıdır. Şunu belirtmek isterim ki, net sonuçlar tutanaklarla olur. Yol arkadaşlarıma, sandık kurulu üyelerine, ilçe seçim kurulundaki arkadaşlarıma sonuçlar netleşinceye kadar asla sandıkları terk etmemenizi hepinizden rica ediyorum.

Tarihi sorumluluk hala devam ediyor.

Biz Türkiye’de demokrasi saatinin her zaman tıkır tıkır çalışmasından yana olanız. Maalesef demokrasinin saati 31 Mart akşamı çalışmadı. Yaşanan her şeyi milletimiz biliyor. Ama saatleri, durdurarak zamanın akışını asla örtemezsiniz. Bugün sandıklardan oy pusulalarının yanı sıra aynı zamanda bir de hesap pusulasının çıktığını duyurmak isterim. Vatandaş 31 Mart’tan bu güne yapılan büyük haksızlığın hesabını o bir avuç insana kesmiştir. İstanbul’da bir sayfa kapandı yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor. İstanbul’da herkesin ortak bir sayfa açtığı anlamına, yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Artık İstanbul’da israf, şatafat, kibir, ötekileştirme, ön yargı dönemi bitmiş, kardeşlik, sevgi dönemi başlamıştır.

16 milyon İstanbullu adalete olan güvenimizi tazelemiştir. Bunu yalnızca bana oy verenler değil seçimleri büyük bir sukûnetle geçiren tüm vatandaşlarımız sağlamıştır. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Sizler Türkiye’nin demokrasi itibarını tüm dünya karşısında korudunuz. Dünya ülkelerine işin aslını öğrettiniz. 100 yılı aşan demokrasi geleneğimize sahip çıktınız.



Yurdumun güzel insanlarına ve tabii ki tüm 16 milyon İstanbulluya sonsuz teşekkür ediyorum. Seçimi bir parti, bir kişi bir grup değil bütün Türkiye kazanmıştır. Bunu şu anda belki herkes hissedemiyor. Ama göreceksiniz yakın zamanda herkes böyle hissedecek. Bunu sağlamak için kimseyi ayırmadan, dışlamadan çalışacağım. Vatandaş bana İstanbul’un işsizlik mücadelesini, hızlı kaliteli ve ucuz ulaşım seferberliğini başlatmak için kutsal bir görev vermiştir. Bu benim hayatımdaki en önemli, en gururlu görevdir. Bu seçim, Türkiye için var olan pek çok ön yargıyı reddetmiştir. Çünkü biz birbirinden çok farklı insanlar olarak sevgi ve saygı ortaklığında buluştuk. Bundan sonra her kim giyimine bakara hayat tarzına bakarak bir ön yargı oluşturuyorsa İstanbul İttifakı aklına geldin. Kardeşlik, sevgi ve saygı dönemi başlamıştır. Her kesimden her insanımızdan en üst düzeyde yararlanacağım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyorum, daha hızlı metro yapmak gibi mülteci konuları gibi İstanbul’un acil sorunlarında uyumlu bir şekilde çalışmanın önemi ortadadır. İstanbul’un acil sorunlarında işbirliği içinde çalışmamızın önemi ortadadır; konuştuğumuz şey 16 milyon insanın ihtiyacıdır. Sizinle uyum içinde çalışmaya hazırım ve talibim. Sizi en kısa zamanda ziyaret etme talebini iletiyorum.

Bugünkü 23 Haziran’da yaptığımız İstanbul seçimi ve tabii ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden bir tanesi Türkiye’nin demokrasi sürecine katkısıydı. Ülkemize ve dünya kenti İstanbulumuza seçimin sonuçları hayırlı olsun. Bugün on binlerce ve yüz binlerce diye ifade edebileceğim sandık başında görev yapan yol arkadaşlarıma günün kahramanlarına minnet duygularımı belirtmek istiyorum. Tümünün kalbini yanımda hissediyorum. Bugünün demokrasi kahramanlarıydı. Hizmetlerini güzel bir anı olarak hatırlayacaklar. Bugün hali hazırda elimizdeki seçim verileri süreci netleşmeye dönük oluştursa da net sonuçlar tutanaklarla olur. Sandık görevlisi arkadaşlarıma kat görevlisi arkadaşlarıma bilişim sorumlularına sandık kurulu üyelerine ilçe seçim kurulundaki üye arkadaşlarıma sonuç netleşinceye kadar görevlerinin başında kalmalarını rica ediyorum. Sandıklarınızın, tutanaklarınızın, birleştirme tutanakları netleşinceye kadar sandıkları terk etmemenizi rica ediyorum. tarihi sorumluluk devam ediyor.

“OY PUSULASININ YANI SIRA HESAP PUSULASI”

Biz demokrasi saatinin çalışmasından yanayız. 31 Mart akşamı çalışmadı. Yaşananları milletimiz biliyor. Saatleri durdurarak zamanın akışını önleyemezsiniz. Bugün sandıklardan oy pusulalarının yanı sıra bir de hesap pusulasının çıktığını duyurmak isterim. Vatandaş büyük haksızlığın hesabını bir avuç insana kesmiştir. Bu İstanbul’da bir sayfa kapandı yeni sayfa açılıyor anlamına gelmiyor. Bu ortak yeni bir sayfa anlamına geliyor. Artık, sevgi hoşgörü olacak. Şatafat, kibir bitecek. Adalete olan güvenimiz tazelendi. Sadece bana oy verenler değil seçimleri olgunluk içerisinde gerçekleştiren vatandaşlarımız sağlamıştır. Sizler Türkiye’nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz. Dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz.

HDP seçmenlerine, MHP seçmenlerine AK Parti seçmenlerine, BBP, Demokrat Parti seçmenlerine, komşularımıza, vatandaşlarımıza, ister Türk ister Türk, Rum, Süryani yani bu milletin asil vatandaşlarına, İstanbul’un çocuklarına annelerimize, nenelerimize, kadınlara, beyefendilere her zaman yanımda olan polis ve koruma arkadaşlarıma, tüm güvenlik görevlilerine, sandıklarda görev yapan demokrasi aşıklarına, vatandaşlarımıza, gönüllülerimize, STK’lara, demokrasi mücadelemize şiir yazan, türkü yazan milyonlarca vatandaşımıza tüm 16 milyon İstanbulluya minnet duygularımı iletiyorum.

“REFERANS KAĞITLARIYLA İŞE GİRME DÖNEMİ BİTMİŞTİR”

Seçimi bir parti veya kesim değil bütün İstanbul ve ülke kazanmıştır. Kısa sürede herkes böyle hissedecek. Bunun için canla başla çalışacağım. Bugün benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır. Oluşturduğumuz İstanbul ittifakı Türkiye için önyargıları yok etti. Bugünden sonra her kim giyimine ve hayat tarzına bakarak önyargı oluşturuyorsa İstanbul ittifakı aklına gelsin. Önyargı dönemi bitmiştir. Bu kenti tek başıma yönetecek değilim. Liyakat ve çalışkanlık olan herkes benimle çalışabilir. Referans kağıtlarıyla işe girme dönemi bitmiştir.

“BANA YAPILANLARI UNUTMAK İSTİYORUM”

Siyasi partiler kutsal değildir, liderleri de kutsal değildir. Onları kutsallaştırmak doğru değildir. Liderlerin yeri milletin üstü değil içidir. Egemenlik kayıtsız şartsız sadece milletindir. Milyonlarca oy almak sevgi gösterilerine mazhar olmak liderlerin ayaklarını yerden kesmemeli. Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım. 23 Haziran’da hem ittifak hem parti adayı hem bağımsız aday olarak çalışan tüm rakiplerime, tüm adaylara teşekkür ediyorum. Seçim döneminde bana, aileme ve çalışma arkadaşlarıma yönelik yapılanları unutmak istiyorum.

ERDOĞAN’A SESLENDİ: UYUM İÇİNDE ÇALIŞMAYA HAZIRIM

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmek istiyorum, İstanbul’un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyum içinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşımızın ihtiyacıdır. Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım. Mazbatamızı alıp göreve başlamanın ardından yol haritamızı hazırlayıp sizi ziyaret etme talebimi size iletiyorum. Vatandaş siyasi kavgalardan bıktı. Hizmet üretim ve çözüm bekliyor. Yarıda kalan vaatlerimizi ilk mecliste gündeme taşıyıp tamamlamak istiyoruz. Engelleme ile karşılaşırsak her şeyi şeffaf bir şekilde vatandaşımızla paylaşacağız. İBB Türkiye’nin en değerli kurumlarından biridir. Bir kez daha vaat ediyorum ki her ne yapıyorsak olduğu gibi milletin taktirine sunulacaktır. Kıymetli İstanbullular ben artık gece gündüz demeden çalışmak için sabırsızlanıyorum. Gücümü vatandaşın samimi duyguları ve güveninden alacağım. En çok da bu şehrin çocuklarının ve enerjisi yüksek gençlerden alacağım. Tanıdıkça beni seveceksiniz demiştim, dediğim gibi oldu.

“ZAFER DEĞİL YENİ BİR BAŞLANGIÇ”

Her şey bu güzel İstanbul’da çok güzel olacak. Bu güzel akşamda mutlu olacağız, umutlu olacağız, sevineceğiz. Ama sevinmek bir başka kişinin kalbini kırmak anlamına gelmez. Bu bir zafer değil yeni bir başlangıçtır. Yarın birbirimizin yüzüne bakacağımızı, vatandaşlara eşit davranacağımı duyurmak istiyorum. Son neticeden sonra otobüsle Beylikdüzü’ne yola çıkacağım. Orada düşüncelerimi vatandaşlarımla paylaşacağım. İstanbul’da herkese duyuruyorum ki her şey çok güzel olacak.”