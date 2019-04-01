İBB ‘Binali Yıldırım kazandı’ pankartları asıyor

31 Mart seçimlerinde oy sayımının tamamlanması üzerine CHP adayı Ekrem İmamoğlu yeni İBB Başkanı seçildi. Ancak AKP, İstanbul’da seçimlerden bir gün sonra dahi “Hizmet belediyeciliği kazandı. Teşekkürler İstanbul” yazılı pankartları asmaya devam ediyor.

CHP’lilerin Kadıköy İlçe Seçim Kurulu önündeki bekleyişi sürüyor

İstanbul’un çeşitli yerlerinde görülen pankartlar, Kadıköy İlçe Seçim Kurulu’nun yanındaki panolara da asıldı. AKP’lilerin pankartları asmak için gece saatlerini seçmesi dikkat çekti.

Kadıköy İlçe Seçim Kurulu önünde bekleyişlerini sürdüren CHP’liler de duruma tepkili. CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, BirGün’e yaptığı açıklamada seçim kurulları önündeki bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade ederek “Gördüğümüz tablo şu ki, hala seçimin sonucu Binali Yıldırım lehine çıkmış gibi İstanbullulara teşekkür eden pankartlar asıyorlar,” dedi.

Narin, “Hala kazandık diyen bir zihniyet var. AA’nın ve YSK’nin açıklamalarına göre Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı. Bu reklamları asanlar başka bir dünyada yaşıyor. Türkiye’de değiller. Ekrem İmamoğlu İstanbul halkı tarafından seçilmiştir. Seçim sonucu bellidir. İmamoğlu mazbatayı alıp İstanbul’u yönetecektir,” açıklamasında bulundu.