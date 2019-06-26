İBB bütçesi faiz batağında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) israf faiz giderlerine de yansıdı. 2019 yılı için İBB, 1 milyar 114 milyon lirayı faiz giderlerine ayırdı.

Bu tutar 2018 yılında 261 milyon lira, 2016 yılında ise sadece 91 milyon liraydı. Böylece borç batağına sokulan İBB’nin faiz giderleri sadece 1 yılda 4 katına, 4 yıl içinde ise 12 katına çıkmış oldu.

İşte yıllara göre İBB’nin faiz giderleri;

2016: 91,2 milyon TL (gerçekleşen)

2017: 173,6 milyon TL (gerçekleşen)

2018: 261,2 milyon TL ( bütçeden ayrılan)

2019: 1,1 milyar TL ( bütçeden ayrılan)

Faize giden para otopark yatırımlarının 20 katı

Bütçe açıklarını borçla finanse eden İBB’nin faiz giderleri otopark yatırımları için harcanan paranın 20 katına ulaştı. 2019 İBB yatırım bütçesinde otopark yapımına tahsis edilen tutar 54 milyon TL. Dünyada trafik sorunu deyince akla gelen ilk kentlerden biri olan İstanbul’da belediyenin yol, köprü, kavşak ve viyadükler için ayırdığı tutar ise 558,5 milyon TL. Fakat israfın sonunda artan borcun faizi otopark yatırımlarının 20 katını, yol, köprü, kavşak viyadük yatırımlarının ise 2 katını oluşturuyor.

İBB’nin 2019 bütçesindeki 1,1 milyar liralık faiz giderine karşılık bu tutarın yüzde 27’si kadar sağlık hizmeti yüzde 32’si kadar da eğitim harcamasına katlanıyor. Böylece İBB’nin borcuna ödediği faiz eğitim ve sağlık harcamaları toplamından fazla.

Sosyal yardımların 2 katı faize gidiyor

25 yıldır İBB yönetimindeki AKP çizgisinin belediye ile ilgili en çok övündüğü konu sosyal yardımlar olmuştu. 2019 yılı İBB bütçesinden sosyal güvenlik ve sosyal yardımlar için ayrılan tutar 579,2 milyon TL olarak gerçekleşti. İBB faiz giderleri ise sosyal yardımların tam 2 katını oluşturuyor.

Diğer yandan böylesi bir faize neden olan borçlar ise İBB bütçesinin yarısını geçmiş durumda. 2019 İBB bütçesi sahibi olduğu şirketler hariç tutulduğunda tam 23,8 milyar TL. Buna karşılık aynı İBB’nin sadece dış borçları 2,1 milyar dolar seviyesinde. Spot kur ile hesaplandığında bu borcun lira karşılığı 12,1 milyara karşılık geliyor. Üstelik bu borç yalnızca dış borçlar. İBB’nin dış borçlarının 3 katı kadar da hazine garantili iç borcu olduğu tahmin ediliyor.