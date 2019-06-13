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13.06.2019
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İBB çalışanları basın açıklamasına zorla götürülmüş

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının dün belediye binası önünde gerçekleşen basın açıklamasına ‘zorunlu’ katıldıkları ortaya çıktı.

İBB önünde yapılan basın açıklamasında “İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile ‘israf’ kavramına sıkıştırma ‘insafsızlığı’ gösterenleri kınıyoruz” ifadeleri kullanılmıştı. Kurum içi yazışmaların ortaya çıkmasıyla çalışanların basın açıklamasına katılımının zorunlu olduğu ortaya çıktı.

Resmi yazışma adresi ile İBB çalışanlarına gönderilen mesajda basın açıklamasına müdür, müdür yardımcısı ve amirlerin katılımının zorunlu olduğu belirtildi.

Mesajı Twitter hesabından yayınlayan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, duruma tepki göstererek “İşte Vali’nin İBB’si… Yazık; kamu çalışanları bu duruma düşürülür mü?” dedi.

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