24.6 C
Istanbul
17.07.2019
Anasayfa GÜNCEL İBB Genel Sekreter Yardımcılığına atama

İBB Genel Sekreter Yardımcılığına atama

birgun.net birgun.net

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Yeşim Meltem Şişli atandı.

İBB’den yapılan açıklamada, Şişli’nin 1984’ten bu yana belediyedeki en üst düzey kadın yönetici ve ilk kadın Genel Sekreter Yardımcısı olduğu vurgulandı.

Şişli’ye, İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve Kararlar ile Satınalma Daire Başkanlıkları bağlı olacak.  

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Şişli, Türkiye Elektrik İletim AŞ’den (TEİAŞ) 2007 yılında emekli oldu.

Şişli, daha sonra bazı elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde çalıştı.

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,419AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma

birgun.net -
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile...
Devamını Oku

ASTROFEST 2019, ay tutkunlarını Uludağ’da buluşturacak

birgun.net -
Ünlü bilim insanları ile gökyüzü tutkunları Uludağ’ın zirvesinde ASTROFEST 2019'da bir araya...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

birgun.net -
“İncirlik’te ABD’nin nükleer silahı var”
Devamını Oku

İran: Balistik füze programını ABD’yle müzakere etmeyeceğiz

birgun.net -
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamasının...
Devamını Oku

Akşener’den Erdoğan’a: İsraf sevdanı bir kenara bırak

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM)...
Devamını Oku

Meteorolojiden sağanak uyarısı

birgun.net -
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç...
Devamını Oku

Çağlayan Vadisi’ne HES projesi büyük tepki topladı

birgun.net -
Rize'nin Fındıklı ilçesinde doğal sit alanı Çağlayan Vadisi’nde Hidroelektrik Santral (HES) yapımı...
Devamını Oku

Pogba’nın bonservis bedeli belli oldu

birgun.net -
Manchester United'ın Real Madrid'in ilgilendiği Paul Pogba için 200 milyon avro bonservis...
Devamını Oku

Galatasaray için Samatta iddiası

birgun.net -
Galatasaray forvet transferinde rotayı Belçika’ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Genk forması giyen Samatta’yı gündemine...
Devamını Oku

Şule Çet’in öldürüldüğü plazada inceleme yapılıyor

birgun.net -
Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in, plazanın 20'nci katından düşerek şüpheli bir şekilde...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi