İBB Genel Sekreteri Baraçlı ve tüm yardımcıları istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 7 yardımcısı ve hukuk müşaviri ile birlikte istifa ettiğini duyurdu. İstifanın ardından İBB Genel Sekreterliğine 3 yeni isim atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baraçlı ile yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan, görevlerini bıraktıklarını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

“YENİ YÖNETİMİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN GÖREVİ BIRAKIYORUZ”

Baraçlı, istifasına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine bağlı yöneticiler olarak; demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul’a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Baraçlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine bağlı yöneticiler olarak, demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul’a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz. Bu kararımızı başkanlığa iletirken, aynı zamanda siz saygıdeğer İstanbullularla paylaşmayı da görev olarak görüyoruz. İstanbul’a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyoruz. İstenildiğinde İstanbul’a hizmet tecrübelerimizi yeni yönetim ve ekibi ile her an paylaşmaya hazır olduğumuzun da özellikle bilinmesini isteriz. Bugüne kadar icra ettiğimiz görevlerde bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet ricalindeki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımıza, birlikte İstanbul’a hizmet etmekten gurur duyduğumuz 84 bine yakın çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Aziz İstanbullulara saygılarımızla arz ederiz.”

Aziz İstanbullulara saygı ile duyrulur.. pic.twitter.com/X7JKhtZY7L — Dr. Hayri BARAÇLI (@hayribaracli) June 28, 2019

İBB Genel Sekreteri ve yardımcılarının istifa etmesi teamül gereği yapılan bir uygulama. Yeni başkan geldiğinde bir önceki döneme yakın kadrolar istifa ediyor.

İBB’de yeni atamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği’ne Mehmet Çakılcıoğlu; eski Tüpraş CEO’su Yavuz Erkut ve Murat Ongun ise başkan danışmanı olarak atandı.

MEHMET ÇAKILCIOĞLU KİMDİR?

Mehmet Çakılcıoğlu, 1961’de Çorlu’da doğdu. TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra 1987 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü bitirdi.

1989 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nden Yüksek Kent Plancısı, 1996 yılında da yine aynı üniversiteden Dr. Kent Plancısı ünvanını aldı. 1989-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nda çalıştı. 2008-2012 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Birliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü olarak görev yaptı.

2008 yılından bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmakta ve 29 Nisan 2014 tarihinden bu yana Beylikdüzü Belediyesi‘nde Teknik Başkan Yardımcısı olarak çalışmakta.

Çeşitli dergilerde yayınlanmış ve çeşitli kongre, seminer, panel, akademik toplantılarda sunulmuş çok sayıda bilimsel eseri bulunmakta. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye olan Mehmet Çakılcıoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.



