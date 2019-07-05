İBB’de yeni atamalar: Sekreter, yardımcı ve danışmanlar belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) resmi atamalar yapıldı. Yavuz Erkut İBB’nin yeni genel sekreteri oldu. Mehmet Çakılcıoğlu genel sekreter yardımcısı, Murat Ongun, Yiğit Duman ve Ertan Yıldız başkan danışmanları, Yavuz Saltık özel kalem müdürü, Eren Sönmez birinci hukuk müşaviri ve Erol Özgüner de bilişim danışmanı olarak atandı.

23 Haziran’da yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Ekrem İmamoğlu, Yavuz Erkut’u İBB Genel Sekreter olarak görevlendirdi.

İBB’deki diğer atamalar şöyle gerçekleşti:

Mehmet Çakılcıoğlu genel sekreter yardımcısı,

Murat Ongun, Yiğit Duman ve Ertan Yıldız başkan danışmanları,

Yavuz Saltık özel kalem müdürü,

Eren Sönmez birinci hukuk müşaviri

Erol Özgüner bilişim danışmanı olarak atandı.

YAVUZ ERKUT KİMDİR?

Tüpraş’ın özelleştirilmesiyle birlikte göreve Yavuz Erkut getirilmişti. Erkut TÜPRAŞ’ın 2005-1015 yılları arasında 10 yıl boyunca genel müdürlüğünü yaptıktan sonra Azeri devlet şirketi Socar’ın Türkiye Başkanlığı’na getirilmişti.