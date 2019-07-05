25.2 C
Istanbul
06.07.2019
Anasayfa GÜNCEL İBB'de yeni atamalar: Sekreter, yardımcı ve danışmanlar belli oldu

İBB’de yeni atamalar: Sekreter, yardımcı ve danışmanlar belli oldu

birgun.net birgun.net

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) resmi atamalar yapıldı. Yavuz Erkut İBB’nin yeni genel sekreteri oldu. Mehmet Çakılcıoğlu genel sekreter yardımcısı, Murat Ongun, Yiğit Duman ve Ertan Yıldız başkan danışmanları, Yavuz Saltık özel kalem müdürü, Eren Sönmez birinci hukuk müşaviri ve Erol Özgüner de bilişim danışmanı olarak atandı.

23 Haziran’da yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Ekrem İmamoğlu, Yavuz Erkut’u İBB Genel Sekreter olarak görevlendirdi.

İBB’deki diğer atamalar şöyle gerçekleşti:

  • Mehmet Çakılcıoğlu genel sekreter yardımcısı,
  • Murat Ongun, Yiğit Duman ve Ertan Yıldız başkan danışmanları,
  • Yavuz Saltık özel kalem müdürü,
  • Eren Sönmez birinci hukuk müşaviri
  • Erol Özgüner bilişim danışmanı olarak atandı.

YAVUZ ERKUT KİMDİR?

Tüpraş’ın özelleştirilmesiyle birlikte göreve Yavuz Erkut getirilmişti. Erkut TÜPRAŞ’ın 2005-1015 yılları arasında 10 yıl boyunca genel müdürlüğünü yaptıktan sonra Azeri devlet şirketi Socar’ın Türkiye Başkanlığı’na getirilmişti.

İlginizi çekebilir:  İBB'de veri kopyalanmasını engelleyen isim görevden alındı

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,158AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile görüştü

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Müslüman Kardeşler'in baskın olduğu Ulusal...
Devamını Oku

BM Güvenlik Konseyi’nden Libya’da ateşkes çağrısı

birgun.net -
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da 53 göçmenin ölümüne neden olan saldırının...
Devamını Oku

ABD’den Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na İran toplantısı talebi

birgun.net -
ABD, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin son...
Devamını Oku

İBB Başkanı İmamoğlu ilk nikahını kıydı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve başladıktan sonra nikahını bu akşam...
Devamını Oku

Gerici Akit yazarı Dilipak hakkında soruşturma

birgun.net -
İktidara yakınlığıyla bilinen Gerici Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın 8 Mart...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları sandık başına gidiyor

birgun.net -
AYCAN KARADAĞİzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika Tüm Bel-Sen...
Devamını Oku

Alaska’da tüm zamanların sıcaklık rekoru

birgun.net -
ABD'nin en soğuk bölgelerinden olan Alaska eyaletinde dün tüm zamanların en yüksek...
Devamını Oku

Hazine nakit dengesi, haziranda 11 milyar 16 milyon lira açık verdi

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre,...
Devamını Oku

Trabzon’da denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

birgun.net -
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde erkek cansız beden bulundu.
Devamını Oku

UEFA’dan Trabzonspor kararı

birgun.net -
UEFA, Trabzonspor hakkındaki kararını verdi. Bordo mavili takımı, Avrupa kupalarına katılabilecek.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi