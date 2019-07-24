İBB iştiraklerinde önce yandaşa ihale sonra istifa

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte büyükşehire bağlı 30 iştirak şirketinin yönetim kadrolarının istifa etmemesi nedeniyle başlayan yönetim krizi, yönetim kurulu başkanları ve vekillerin istifasının ardından genel müdürlerin de görevden alınmasıyla önemli ölçüde aşıldı.

Ancak İBB şirketlerinin bu yönetim krizi sırasında yandaşlarla ihale sözleşmeleri imzalamaya devam ettiği görüldü. Skandal ihalelere İSPARK ve Kültür A.Ş’den sonra BELBİM A.Ş de eklendi.

İstifa eden İBB Genel Sekreter yardımcılarından Çağatay Kalkancı’nın yönetim kurulu başkanı olduğu BELBİM Elektronik Para ve Ödemi Hizmetleri A.Ş, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçimlerinden önce 21 Haziran günü “ofis temizlik” ihalesine çıktı. Seçimden 2 gün önce düzenlenen bir yıllık ofis temizlik hizmetini içeren iş için açılan ihaleyi 280 bin liralık teklifin sahibi Campak Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sağlık Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş kazandı. Şirket ile istifa krizinin yaşandığı sırada 9 Temmuz günü sözleşme imzalandı. Sözleşme 10 Temmuz 2019-10 Temmuz 2020 arasını kapsıyor. 2018 yılında açılan yine bir yıllık olan ihaleyi de 219 bin liraya Campak Temizlik şirketi kazanmıştı.

Şirketin İTO kayıtlarına göre yönetimi kurulu başkanı Abdulkadir Turan, yardımcısı da Muammer Turan. Muammer Turan, AKP’li eski milletvekili ve eski İBB Meclis Üyesi Ali Turan’ın kardeşi. Ali Turan da şirketin eski yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

Ali Turan, 2004 ve 2009 yıllarında yapılan yerel seçimlerde AKP İBB Meclis üyesi olarak seçildi. 2011 Genel Seçimleri’nde de AKP Sivas Milletvekili oldu. Ali Turan’ın oğlunun, kardeş ve akrabalarının ortak olduğu şirketlerin, meclis üyesi ve milletvekili olduğu dönemde İBB, İDO ve İSPARK’tan aldığı milyonlarca liralık ihaleler kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

İSPARK ve Kültür A.Ş’de de önce ihale sonra istifa

İSPARK’ın, 23 Haziran seçimlerinden sonra Kamu İhale Yasası’nın “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumunda kullanılmasına izin verdiği pazarlık yöntemi kullanılarak 894 bin 480 TL’lik araç kiralama ihalesi yaptığı ortaya çıkmıştı.

Üç aylık süreyle sürücüsüz ve yakıt hariç olarak yapılan kiralamaya ilişkin ihale dokümanları Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayımlanmadı. İhale kapsamında kiralanan araç sayısı, marka ve model bilgilerinin ise kamuoyuyla paylaşılmaması dikkat çekmişti.

Kültür A.Ş.’de ise 23 Haziran seçimlerinden önce 8 Haziran’da ‘Malzemeli yemek pişirme, servis etme ve servis sonrası hizmetler’ almak için ihale düzenlenmişti.

2 milyon 286 bin 584 TL’lik teklifin sahibi Osmanlı Sosyal Hizmetler Medikal Sağlık Organizasyonu A.Ş. ile 9 Temmuz’da bir yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Sözleşme imzalandıktan sonra Kültür A.Ş. yönetimi de görevi bırakmıştı. Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü Kemal Kaptaner yapıyordu.