‘İBB iştiraklerinin genel müdürleri istifalarını kurumlarına sundu’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) belediye iştiraklerinin genel müdürlerinin Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin Alibeyköy’deki genel müdürlüğünde gerçekleştirdikleri toplantının ardından istifalarını kurumlarına sunduğu öne sürüldü.

İBB bütçesinin yüzde 60’ını yöneten 29 iştirakın genel müdürlerinin yönetim kurullarındaki görevlerinden ise yarın istifa etmeleri bekleniyor.

‘ÇIKIŞ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI’

T24’ün kulis bilgisine göre, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Faruk Kacır’ın çıkış işlemleri başlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevlerinden istifa etmelerine rağmen belediyeye ait şirket yönetimlerinden ayrılmayan isimlere 2 Temmuz 2019 tarihinde çağrı yapmıştı. Belediyeye ait şirket yönetimlerinde bulunan isimler İmamoğlu’nun çağrısına 15 gün sonra yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile akrabalık ilişkisi bulunan Göksel Gümüşdağ’ın da SPOR İstanbul A. Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürdüğü belediye iştiraklerinde eleştirilerin odağını oluşturan diğer kişiler şöyleydi:

İstanbul Otobüs A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Hacımustafaoğlu.

İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Bulut.

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karalı.

KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Macit.

BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Kalkancı.

Metro İstanbul AŞ ile İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Karahan.

İstanbul İmar İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Karaismailoğlu.

İBB iştiraklerinin listesi şöyle: