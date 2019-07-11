İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarının 15 Temmuz’da ücretsiz hizmet vermesini kabul etti.

Meclis ayrıca, kentteki toplu ulaşım araçlarının Kurban Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet vermesine karar verdi.

BORÇLANMA MİKTARI AZALTILDI

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun istediği 2 milyar 250 milyon liralık borçlanma isteği ise 1 milyar 525 milyon lira olarak kabul edildi.

OKULLARIN İLK GÜNÜ DE ULAŞIM ÜCRETSİZ

AKP ve CHP’nin ortak teklifiyle, eğitim-öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül’de de kentteki toplu ulaşımın ücretsiz olması karara bağlandı.

İlgili komisyonlarda görüşülen ve olumlu bulunan teklif rapor haline getirilerek İBB Meclisi’ne sevk edildi. Saraçhane’deki Meclis toplantısında değerlendirilen rapor, oylamaya sunuldu. Rapor, oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti. Buna göre, 9 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 14.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm araçlar ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

İBB Meclisi, ağustosta tatile gireceği için bu yöndeki karar erkenden alındı.

Meclis’in Temmuz ayı ikinci oturumundan öne çıkan başlıklar şöyle:

İmamoğlu: Meydanlarda “25 belediye başkanımız var” diyenlerin yerine Meclis’te “39 belediye başkanımız var” diyen bir adaydım. Ben ısrarla demokrasiye, katılımcılığa dönük bir belediyeciliği İstanbul’da var etme konusunda yemin etmiş bir belediye başkanıyım.

Meclis’te herkesin söz aldığı zaman, aldığı sözün konusuyla ilgili konuşma konusunda prensipler vardır.

Nedir bu 2 gün takıntınız, anlamış değilim. “Meclis’te bu işler 2 günde biter, 3 günde biter” dedim. Saat 2’de denen toplantı 3’te, 4’te, 5’te başlıyor. Sebebi ne olursa olsun, sabah 10 mu, 10’da başlasın. Komisyonlar var, bunlara bir sınır yok. Ayın her günü toplanabilirler. Elbette ki burası müzakere ortamı. İşimiz varsa 5 gün, işimiz yoksa 2 gün. Ben 5 gün de gelirim, sorun yok. Bundan sonraki süreçte de eksiksiz, demokrat, çok daha güzel olacak bir dönemi İstanbul’a yaşatmak isteriz.