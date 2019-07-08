İkinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu başkanlığında ilk kez toplanan İBB Meclis toplantısı canlı yayınlandı.

Ekrem İmamoğlu, Belediye Meclisi toplantısında belediyenin mali durumuna tepki göstererek net borçlanma ihtiyacının 7,2 Milyar TL olduğunu ifade etti. Bu miktara kredi geri ödemeleri de eklenince gerçek borçlanma ihtiyacının 9,8 Milyar TL’ye ulaştığına dikkat çeken İmamoğlu “Belediye bütçesi tam bir mirasyedi bütçesi” dedi.

İmamoğlu, İBB’nin müteahitlere, şirketlere, iştiraklere, firmalara, şahıslara vadesi geçmiş borcun 5,8 milyar TL olduğunu, 1 buçuk 5 milyarlık kısmın iştiraklere olduğunu, iştirakler ödeme alamadığı için ise taşeronlara ödeme yapılamadığını söyledi, İBB’nin borç yüküne de değindi.

Meclis’ten öne çıkan notlar şöyle:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 23 Haziran’da milletimiz herhangi bir Orta Doğu ülkesi olmadığını, demokrasiye sonuna kadar bağlı olduğunu göstermiştir.

AKP İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu : AK Partililer olarak milletin iradesinin tecelli etmiş olmasını hiçbir zaman hanemizde bir kayıp olarak değil, milletin iradesinin tecelli yönünü kendi üzerimize adledilmiş sorumluluk ve ödev alanı olarak görürüz. 23 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum.

: AK Partililer olarak milletin iradesinin tecelli etmiş olmasını hiçbir zaman hanemizde bir kayıp olarak değil, milletin iradesinin tecelli yönünü kendi üzerimize adledilmiş sorumluluk ve ödev alanı olarak görürüz. 23 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Borç tartışılacak bir konu değildir. Yönetilebilir bütçe, hizmet üretme konusunda hiç mazeret üretemeyeceğiniz mali altyapıyla Büyükşehir’i size emanet ediyoruz.

Size “biz başarısız olduk ama,” dedirtecek hiçbir cümle kurdurtmayacağız. Bu Meclis’te sizin bize yaşattıklarınızı biz size yaşatmayacağız.

İmamoğlu: ”Nasıl bir belediye teslim aldığımı öğrenmek için arkadaşlarımdan belediyenin röntgenini çekmelerini istedim. Üç gün önce tamamlayarak teslim ettiler. Durum tam bir facia. Bu tam anlamıyla sırtını merkezi hükümete dayayıp, nasıl olsa hesap sorulmaz anlayışı ile yapılmış bir bütçedir. Ödemelerde hiç bir gerçekçi yaklaşım olmamıştır. Belediyenin gelirlerinin artmadığı halde giderlerinin artmasının, belediyenin nimetlerinden yararlananlar olduğunu ve seçim ekonomisinde yükün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, dar gelirlilere yüklendiğini gördük. Merkezi hükümete rağmen nasıl iş yapacaksın diyorlardı ya, aksine merkezi hükümetin belediye nasıl yük haline geldiğini gördük.”

İmamoğlu: “Yakın gelecekte gider bütçesinde revizyonlar yapılmamalıdır. Geçen dönem tek tasarruf tedbiri borçların ödenmemesidir. Belli kesimlere aktarılan bir takım kaynaklarda kesintiye gidilmesi malum sıkıntılar nedeniyle psikolojik olarak mümkün olmamaktadır. Kötüye giden finansal tablolarını düzeltmek bütünlüklü bir değişiklikle olabilir. 2019 yılı bütçesinde bu kötü gidişat dikkate alınmamıştır. Bu yılın 6 ayında İBB şirketleri kendi maaşlarını ödeyemez duruma gelmiştir. Bütçe açığımızın 7.2 milyardan az olmadığını belirtmek isteriz. Bir kamu kurumunun gelir ve giderleri arasında böyle bir uçurum oluşursa bu uçuruma önce dar gelirliler düşer. Temmuz ayında kullanılacak olan maliye katkı biz yönetime gelmeden ödenmiş, biz yönetime gelmeden bir hafta içerisinde 1 Milyar Lira harcanmış. Biz yönetime geldiğimizde İBB’nin kasasında sadece 5 Milyon Lira vardı.

İBB’nin borç yükü 2014 yılında 7,6 milyar TL iken, 3,8 kat artarak 2019 yılının ilk altı ayında 28,8 milyar TL olmuştur. Ancak belediyenin hizmetlerini yerine getirebilmesi, çalışanların maaşlarının ödenebilmesi için bütçede öngörülen en az 3,2 milyar TL’lik ilave finansman ihtiyacı bulunmaktadır. İstanbul’un geleceği ipotek altına alınmış durumdadır. Ayrıca 28 Milyar TL’lik borç kadar da gelecekte ödenecek olan, anlaşması imzalanmış yatırım projeleri bulunmaktadır. Plansız, hesapsız yatırımlarla ağır taahhütlerin altına girilmiştir. Aralık sonuna kadar beklediğimiz gelirlerin toplamı 6,2 milyar liradır. Oysa ki Aralık sonuna kadar yapılması gereken ödemelerin toplamı 10,7 milyar liradır.

Şirketlerin yönetimlerinin liyakat usulüne göre yenilenmesi ve gelirlerinin arttırılması. Bunun için de bir an evvel tüm iştiraklerin Olağanüstü Genel Kurullarının toplanması ve yeni yönetimlerle ilgili kararların alınması şarttır. Tasarruf tedbirlerinin hayata geçirilmesi, mevcut projelerin tek tek ele alınarak hızlandırılması gerekmektedir. (…) Belediyenin giderleriyle gelirlerini dengelemek ve yarım kalmış, aşırı yavaşlamış yatırımları sonlandırabilmek için bu meclise büyük bir görev düşüyor. Ama bunu yaparken de alınan kredilerin nereye nasıl harcandığını çok yakından, çok titizlikle takip edin, sorun, sorgulayın. Sorunu çözmenin tek yolu budur. (…) Aslında 2019 yılı bütçesi kabul edilirken, bu meclis 3,2 milyar liralık borçlanmayı öngörmüş ve bu borçlanma ihtiyacını kabul etmiştir. Bununla birlikte, biraz önce açık şekilde ifade ettiğim gibi, gelirlerde ortaya çıkan düşüş neticesinde bütçe açığı 4 Milyar daha artmaktadır. Bu nedenle ortaya çıkan toplam net borçlanma ihtiyacı 7,2 Milyar TL’ye yükselmiştir. Bu rakama kredi geri ödemelerini de eklersek, gerçek borçlanma ihtiyacı 9,8 Milyar TL’ye ulaşmaktadır.