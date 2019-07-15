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15.07.2019
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İBB önünde 15 Temmuz anması

15 Temmuz'da İBB önünde hayatını kaybedenler burada yapılan bir törenle anıldı. Törene İBB başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı. 

Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu burada bir açıklama yaptı. İmamoğlu, “Gerçekten 15 Temmuz demokrasimize ve milli birliğimize sıkıca sarılma, millet iradesini yok saymanın her türlüsüne karşı koymak kararlılığımızı yüksek sesle hem de en üst iradeyle ilan etme günüdür” dedi.

İmamoğlu, “15 Temmuz hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğini gazi meclisimizin önemini ve değerini hatırlama günüdür. Ülkemizi 15 Temmuz’a taşıyan koşulları dürüstçe analiz etmek ve bir daha böylesi alçaklıkların yaşanmaması için gerekli şartları oluşturmak en önemli görevlerinden biri olduğunu asla unutmamak demektir” diye konuştu.

“Umuyorum ki milletimiz hiçbir zaman bir daha böyle bir hain saldırıyla karşılaşmaz ve buna dönük tüm hazırlıklara karşı uyanık ve iç dış faaliyetlere fırsat vermeyiz” diyen İmamoğlu, “Bu manada hepimiz sorumluyuz. Tüm vatandaşlarımız, kamu yöneticileri, herkes, her anında en uyanık şekilde sürece dahil devletin duruşunu, varlığını ve milletimizin birliğini korumakla mesul olduğunu unutmamalıdır. Şehitlerimize rahmet gazilerimize sağlık diyorum” dedi.

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