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12.07.2019
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İBB önünde fayton eylemi: Faytonlar, atlar için kölelik demektir

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Hayvan Hakları Savunucuları Saraçhane’deki İstanbul Büşükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde Adalar’daki atlı faytonların kaldırılması için eylem yaptı.

Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu üyeleri “Yaşam en temel haktır” yazılı pankartı açarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, 23 Haziran’daki seçimden önce atlı faytonların kaldırılacağı konusunda söz verdiğini anlattı. Grup adına basın açıklaması yapan İlker İnmaz, Adalar’da atlı faytonların kullanılmasına son verilmesini istediklerini belirtti.

Faytonların, atların ömrünü kısalttığını söyleyen İnmaz, “Adalar’da, Türkiye’nin diğer illerinde ve yeryüzünün herhangi bir noktasında kullanılan atlı faytonların kaldırılmasını istiyoruz. Normal olarak ortalama ömrü 20 yıl olan atlar, fayton zulmü yüzünden 2 yıl içinde yaşamını kaybediyor. Bu durum asla sürdürebilir değildir” dedi.

Ayrıca yapılan açıklamada konunun yaşamsal olduğu ve bir an önce adım atılması gerektiği ifade edildi.

Faytonların daha iyi şartlarda sürdürülmesi önerisini kabul etmediklerini belirten İnmaz “Faytonlar, atlar için kölelik demektir. Atların özgürlüğü için bu uygulama tümüyle son bulmalı ve atlar ömürleri boyunca kullanılmadan yaşamaları için güvence altına alınmalıdır. Talebimiz, atların hayatları boyunca kullanılmadan yaşayacağı alanların tesis edilmesidir” diye konuştu.

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