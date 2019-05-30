İBB seçimi çok önemli. Neden?

YSK’nin İBB Başkanlığı seçimini iptal için verdiği kararın gerekçeleri yayımlandı.

O günden beri havuz medyası canhıraş vaziyette, “Dağdan doğan fareyi” anlatabilmek için çaba gösteriyor.

Heyhat! Anlattıkça daha da çamura batıyorlar. “Seçim Kurulu başkanları kumpas kurdu” Dediler. Ancak bu güne kadar bir tek kumpasçı sandık başkanının hakkında işlem yapılmadı. “Binlerce sakıncalı seçmen var” Dediler. “oy kullanan 700 küsur kişi çıktı. “ Oyları çaldılar” Dediler. 250 sayfalık gerekçeli kararda bir tek çalma sözü geçmedi. Yani yalan dolan bilgiler havalarda uçuştu. Ve söylenenler fos çıktı. Ve utanmadan “Hani oylar çalınmıştı” Diye soranlara “Böyle bir şey yok ben halk dili anlamında böyle söyledim” Diye cevap verdiler. Veren de BBŞ adayı Binali Yıldırım. Ki Başbakan ve TBMM Başkanlığı yapan birisi. Hiç yakıştı mı?

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Bir zarfın içinde aynı sandık kurulu huzurunda verilen 4 oydan sadece birinin geçersiz kabul edilmesini hele hiç açıklayamadılar!

Bu arada seçilmiş ve mazbatası çalınmış Ekrem İmamoğlu da İstanbullulara 20 günde yaptıkları, yapacakları ve belediyede gördükleriyle ilgili bilgiler verdi.

Halkının takdirini kazanmaya devam etti!..

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İstanbullular bir gerçeği kabul etti. “ Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası elinden alındı. İstanbul Valisi Kayyum olarak o koltuğa oturtturuldu.”

Vali Kime bağlı? AKP Genel Başkanına! Demek ki halka rağmen AKP İstanbul’u gasp etti!

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Peki, AKP Genel Başkanı Erdoğan, ne pahasına olsa da İstanbul’u neden almak istiyor? İstanbul ülkenin en büyük rant yeri de ondan…

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İstanbul yıllık 800 milyar dolar civarında olan GSMH’nın ¼ oluşturuyor. Sadece bu değil, tüm Türkiye’de oluşan kayıt dışı ( kara para!) ekonomisinin de ¾ İstanbul’da dolaşıyor. Doğal olarak böyle büyük paranın bulunduğu yerde İBB duygusal anlam(!) taşıyor!

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Nasıl mı? Bir örnek üzerinden bakalım!..

Şu kısa dönemde İBB’nin kamu kaynaklarından, çok sayıda vakıf ve derneğe yüklü miktarlarda pay ayırdığı ortaya çıktı.

Pay ayrılan STK’lerin AKP’ye yakınlığı dikkat çekmişti.

Yazar Çiğdem Toker’in İBB Meclis üyesi Tarık Balyalı’dan öğrendiği bilgilere göre;

‘STK -Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018’ başlıklı raporda ayrılan paylar şöyle;

·TÜGVA: 74,3 milyon lira.

·T3 (Türkiye Teknoloji Takımı): 41,3 milyon lira

· TÜRGEV: 41,1 milyon lira

·Ensar Vakfı: 28,7 milyon lira.

·Okçular Vakfı: 16,6 milyon lira

·Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı: 16,5 milyon lira

·Önder İmam Hatipliler Derneğine 13,2 milyonTL

Olmak üzere toplam 847 milyon 592 bin 858 lira aktarıldığı görülüyor.

Ayrıca; TÜRGEV’e verilen 6 bina dışında İBB’nin kirasını ödediği binaları TÜRGEV, ENSAR gibi vakıflarada tahsis ettiği de raporda yer alıyor.

Görülüyorki, İBB çiftlik gibi kullanılıyor!..

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Çiftliği teyit bir bilgi;

CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan, CHP’nin ABD Adalet Bakanlığında akredite olan bir parti olarak yaptığı temsilcilik ve lobi faaliyetleriyle ilgili kaynaklarının düzenli olarak ilgili kurumlarca paylaşılmasına karşın AKP’li STK’ların aynı şekilde denetlenmediğini görmüş. Bu nedenle ABD Hazine Bakanlığı Vergi Dairesi’ne (IRS) başvurarak, New York’ta 2014 yılında Ensar ve Turgev tarafından ortak kurulan ‘Türken ABD Vakfı’na” yapılan bağışların kaynağını sormuş. ABD Vergi Dairesi raporlarına göre; Vakfın kullanımdaki parası; 2015 de 23 256 320, 2016 da 22 278 849 ve 2017 de 43 680 873 dolar olmak üzere artış göstermiş. Ancak artan bu miktarın kaynağı hiç açıklanmamış…

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Sizce kaynak kim olabilir?!

İşte 23 Haziran İBB seçimi bu nedenle daha da önem taşıyor.