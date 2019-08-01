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01.08.2019
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İBB şirketleri olağanüstü genel kurula gidiyor

Büyükşehire bağlı 30 iştirak şirketinde, yeni yönetimleri belirlemek üzere Ağustos ayında olağanüstü genel kurul yapılacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin personelinin yüzde 80’ini, bütçesinin üçte ikisini oluşturan 30 iştirak şirketinde yaşanan istifa krizinde yeni bir gelişme yaşandı. 30 iştirak şirketinde, yeni yönetimleri belirlemek üzere Ağustos ayında olağanüstü genel kurul yapılacak.

Sözcü‘den Özlem Güvemli‘nin haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şirketlere hakim değilim” diyerek yaptığı istifa çağrılarının ardından yönetim kurulu başkanları, vekilleri istifa etmiş, genel müdürler de görevlerinden alınmıştı. İmamoğlu’nun şirketlerin bir an önce olağanüstü genel kurullarını toplanması yönündeki talimatının ardından şirket yönetimleri olağanüstü genel kurul toplantıları için duyurularını yapmaya başladı.

YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BELİRLENECEK

İBB şirketlerinden Boğaziçi İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (BİMTAŞ) yönetim kurulu başkanlığı, şirket hissedarlarına “Pay sahibimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şirketimize tebliğ edilen ihbarname ile şirketimiz genel kurulu olağanüstü olarak 26 Ağustos 2019 günü toplanacak” duyurusunu yaptı.

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Yönetim Kurulu üyesi ve genel müdür Arif Peyami Başkaraca imzalı duyuru ilanına göre olağanüstü genel kurulda yeni yönetim kurulu üyeleri seçilecek, görev süreleri ve huzur hakları (aylık ücretleri) belirlenecek. Şirketin kar dağıtımı ve kar dağıtım tarihi konusundaki öneri de görüşülecek.

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş (İSBAK), İstanbul Halk Ekmek A.Ş, İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTON), İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İSYÖN) de aynı gündemde aynı gün olağanüstü genel kurul toplantılarını gerçekleştirecek. Olağanüstü genel kurul toplantılarının hepsi Bakırköy’deki İBB İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü toplantı salonunda ayrı ayrı saatlerde yapılacak.

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