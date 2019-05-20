21.9 C
Istanbul
22.05.2019
Anasayfa GÜNCEL İBB, 'Suriyelilere özel mezarlık' iddiasını yalanladı

İBB, ‘Suriyelilere özel mezarlık’ iddiasını yalanladı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: Sözcü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “İstanbul’da Suriyelilere özel mezarlık alanı” başlıklı haberin gerçek dışı olduğunu belirtti.

İBB’den yapılan açıklamada, bir gazetenin internet sitesinde “İstanbul’da Suriyelilere Özel Mezarlık Alanı” başlığıyla yayımlanan haberle ilgili açıklama yapılması gereği doğduğu aktarıldı.  

Büyükşehir Belediyesi’nin kentte bulunan yabancı uyruklu kişilere; din, dil, ırk, mezhep ve ülke ayrımı gözetmeksizin misafir gözüyle baktığı ve hiçbir ayrım yapmadan her türlü hizmeti yerine getirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: 

“Bu bağlamda, İstanbul’da vefat eden Suriyeli misafirlerimiz, yakınlarının talepleri doğrultusunda İstanbul’un muhtelif mezarlıklarına defnedilmektedir. Söz konusu haberde isimleri geçen Kilyos ve Hekimbaşı Mezarlığı da bu mezarlıklar arasında yer almaktadır. Bahse konu haberde belirtilen bu iki mezarlıkta, sadece Suriyelilere özel bir mezarlık alanı yer aldığı iddiası asılsızdır. 

Dolayısıyla, ‘İstanbul’da Suriyelilere Özel Mezarlık Alanı’ başlıklı haber tamamen gerçek dışıdır. Dini, ırkı, mezhebi ve ülkesine bakılmaksızın tüm misafirlerimiz için uygulanan bu hizmetimizin, sadece Suriye uyruklu misafirleri ön plana çıkartarak, böylesi hassas bir konu üzerinden bile siyasi polemik oluşturma çabası ne yazık ki iyi niyet taşımamaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki İstanbul’da defnedilen yabancı uyruklu misafirlerin kabirlerinin baştaşına, medfun bulunan kişi ile ilgili kendi dillerine ait bilgiler yazılmasına izin verilmektedir. Söz konusu bu izin, demokrasimizin bir gereği olup sadece Suriyelilere özgü bir durum değildir.” 

- Reklam -

SON HABERLER

Başakşehir’den Fatih Terim kararı

birgun.net -
Galatasaray'ın mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği Başakşehir'den Fatih Terim'le ilgili karar geldi.
Devamını Oku

8 yıl sonra ilk kez: Öcalan’ın avukatları Gemlik’ten İmralı’ya hareket etti

birgun.net -
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları Gemlik'ten İmralı Adası'na hareket etti. Bugünkü ziyaret,...
Devamını Oku

Abdullah Çatlı’nın yeğenine ‘FETÖ üyeliği’nden ceza istendi

birgun.net -
FETÖ soruşturması kapsamında 14 Mayıs’ta tutuklanan jandarma astsubay üstçavuş Alperen Çatlı hakkında...
Devamını Oku

ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan ek vergilerde yarı yarıya indirime gidildi

birgun.net -
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan ek vergilerde yarı yarıya...
Devamını Oku

“ABD, Türkiye’ye S-400 hakkında son kararını vermesi için iki hafta süre tanıdı”

birgun.net -
Amerikan haber kanalı CNBC'nin isim vermeden atıfta bulunduğu birkaç kaynağa göre ABD,...
Devamını Oku

Maksatlı Makastar: Bir ret kitabı

birgun.net -
DR. METEHAN AKBULUTMaksatlı Makastar, Betül Tarıman’ın Yapı...
Devamını Oku

Yeşilçam bize ne kattı?

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Emine Uçar İlbuğa, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Sinema Anadalı öğretim üyesi. Kendisinin...
Devamını Oku

Şiirin uzun yolculuğu

birgun.net -
ATİLLA YAŞRİNYol ve yolcu deyince Tolstoy’u düşünemeden...
Devamını Oku

Ekrem İmamoğlu İBB’deki israfları anlattı

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettikten sonra...
Devamını Oku

Rant projeleri yaygınlaşacak

Nurcan Gökdemir -
AKP, havaalanları, köprüler, şehir hastaneleri yapımı nedeniyle imzalanan garantili sözleşmelerle ülke kaynaklarının...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi