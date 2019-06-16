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16.06.2019
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İBB, yardım kartı olanları arıyor: “Limitiniz gelecek ay 400 TL olacak, Binali Yıldırım’ın selamı var”

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CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, İBB’ye ait bir telefon numarasından yardım kartı alan yurttaşların aranarak “Sizi ziyarete gelmek istiyoruz. Kartınızın limiti gelecek ay 400 TL olacak. Sayın Binali Yıldırım’ın selamı var” denildiğini duyurdu.

Yarkadaş kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) 100 TL’lik yardım alan kişilerin  0553 652 8245 numarasından arandığını ve bu kişilere “Sizi ziyarete gelmek istiyoruz. Kartınızın limiti gelecek ay 400 TL olacak. Sayın Binali Yıldırım’ın selamı var” denildiğini duyurdu.

Yarkadaş, bu numarayı aradığını ve telefon açan kişinin “Telefonun İBB Sosyal Hizmetler Dairesi’ne kayıtlı olduğunu ve evleri ziyaret ettiklerini, dün de sekiz eve gittikleri”ni söylediğini kaydetti.

Yarkadaş’ın söz konusu olaya ilişkin tweetleri şöyle:

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