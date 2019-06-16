İBB, yardım kartı olanları arıyor: “Limitiniz gelecek ay 400 TL olacak, Binali Yıldırım’ın selamı var”

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, İBB’ye ait bir telefon numarasından yardım kartı alan yurttaşların aranarak “Sizi ziyarete gelmek istiyoruz. Kartınızın limiti gelecek ay 400 TL olacak. Sayın Binali Yıldırım’ın selamı var” denildiğini duyurdu.

Yarkadaş kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) 100 TL’lik yardım alan kişilerin 0553 652 8245 numarasından arandığını ve bu kişilere “Sizi ziyarete gelmek istiyoruz. Kartınızın limiti gelecek ay 400 TL olacak. Sayın Binali Yıldırım’ın selamı var” denildiğini duyurdu.

Yarkadaş, bu numarayı aradığını ve telefon açan kişinin “Telefonun İBB Sosyal Hizmetler Dairesi’ne kayıtlı olduğunu ve evleri ziyaret ettiklerini, dün de sekiz eve gittikleri”ni söylediğini kaydetti.

Yarkadaş’ın söz konusu olaya ilişkin tweetleri şöyle:

1- İBB'den aylık 100 TL'lik yardım kartı alan yurttaşlarımız 05536528245 nolu telefondan aranıyor. Arayan kişi, yurttaşlarımıza şunu söylüyor: "Sizi ziyarete gelmek istiyoruz. Kartınızın limiti gelecek ay 400 TL olacak. Sayın Binali Yıldırım'ın selamı var."



Tam bir rezalet! — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) June 16, 2019

3- AKP'nin "devlet partisi" devletin ise "parti devleti" olduğu bir dönemdeyiz. Kızılay Başkanı AKP için oy topluyor. Sivas Valisi, şu an İstanbul'daki Sivaslıların hemşehri derneklerine kendisinin organize ettiği bir kahvaltılı toplantıda sesleniyor. Devlet, AKP için seferber… — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) June 16, 2019