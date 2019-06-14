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14.06.2019
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İBB’de ‘acil’ peyzaj faliyetleri: Saksıya, duvar süsüne milyonlar harcandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sadece 13 milyona ‘saksıların eksik malzemeleri’ tamamlandı, duvar süslerine 9 milyon gitti. Şirketlere para aktı, halkın kaynakları savruldu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2018’deki peyzaj faaliyetlerini, bünyesindeki AĞAÇ A.Ş.’ye verdi. AĞAÇ A.Ş. ise işi, 18 firmaya devretti. Hem kazandı hem kazandırdı, arada 75 milyon kar etti. Her zamanki gibi kamu zararlı çıktı.

Yeşil alan yerine peyzaj

Dünya şehirleriyle ilgili istatistikler yayınlayan World Cities Culture’ın raporunda İstanbul, yüzde 2.2’lik yeşil alan oranıyla 34 şehir arasında son sırada yer alıyor. İstanbul’un yeşil alanları hızla rant alanları için peşkeş çekilirken, peyzaj çalışmalarına ise büyük yatırım yapılıyor. İBB, kamu kaynaklarını savururken, bünyesinde adeta vurgun aracına dönüşen iştiraklerine ya da yandaş firmalara büyük paralar kazandırıyor.

Kamunun parasını savurdular

Geçen yıl açılan ihale, İBB’nin bütçesinin ne şekilde çarçur edildiğini gösteriyor. Buna göre, İstanbul genelinde kullanılan saksıların eksik malzemesi için toplam 13 milyon TL harcandı. 8 milyon 930 bin liraya da duvar bahçelerinin eksik malzemeleri tamamlandı.

2018/143898 sayılı ihale; sel, yangın, deprem gibi acil zamanlar için düzenlenmiş olan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun (KİK) 21B Maddesine göre yapıldı. KİK’in 21B maddesi gereğince ihaleyi veren kurum sadece kendi istediği firmaları ihaleye çağırma yetkisine sahip oluyor. Bu nedenle ihaleye, belediye bünyesinde faaliyet gösteren AĞAÇ A.Ş. dışında firma katılamadı. Ancak AĞAÇ A.Ş., İBB’nin, 184 milyon 977 bin TL’ye kendisine verdiği ihaleyi, 18 farklı şirkete, 109 milyon 540 bin liraya devretti. Bu devirden ise 75 milyon TL kâr etti.

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Aslan payı saksılara

İBB’den alıp, dağıtan AĞAÇ A.Ş., şirketlerden birine 2 milyon 284 bin TL’ye İstanbul genelinde “kamera temin ve montajı alımı” işini verdi. İki şirket ise aslan payına sahip oldu. Birine tam 12 milyon 99 bin TL’ye saksıların, diğerine ise 8 milyon 930 TL’ye duvar bahçelerin eksik malzemelerinin tamamlanması işi verildi. Kamunun sırtına, 21 milyardan fazla para bindi.

Kamuyu zarara uğrattı

İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı; konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “İlgili ihaleyi incelediğimizde, ihalenin içerik olarak İstanbul genelindeki park ve yeşil alanların bakım ve onarımı için düzenlendiğini görüyoruz. Yani ihalenin birkaç gün önce ya da sonra yapılmasının çok önemi yok. Acil değil. Ne var ki İBB yönetimi KİK’in istisnai maddesini park ve bahçelerin bakım ile onarımı için kullanmış. Bu uygulama ile ihaleye girişi de sınırlandırmış. Madde gereği İBB sadece kendi istediği firmaları ihaleye çağırmış.”

Balyalı şöyle devam etti: “Rekabeti sınırlandıran, kamuyu zarara uğratan bir ihale olduğu kanaatindeyiz. İhalenin ilginç bir yanı da İBB’de yaklaşık maliyet için fiyat veren çok sayıda firmanın daha sonra AĞAÇ A.Ş.’den aynı ihale kapsamında iş alması.”

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