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09.07.2019
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İBB’de büyük israfın bedeli ortaya çıktı: Belediye bütçesi değil mirasyedi bütçesi olmuş

İkinci kez İBB Başkanı seçilen İmamoğlu, ilk Meclis toplantısında belediyenin mali durumuna tepki gösterdi. İmamoğlu, “Temmuz ayında kullanılacak maliye katkı payı biz yönetime gelmeden ödenmiş, bir hafta içinde 1 milyar lira harcanmış” dedi

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İkinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu başkanlığında ilk kez dün toplanan İBB Meclis toplantısı canlı yayınlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan İmamoğlu, Belediye Meclisi toplantısında belediyenin mali durumuna tepki göstererek net borçlanma ihtiyacının 7,2 Milyar TL olduğunu ifade etti. Bu miktara kredi geri ödemeleri de eklenince gerçek borçlanma ihtiyacının 9,8 Milyar TL’ye ulaştığına dikkat çeken İmamoğlu “Belediye bütçesi tam bir mirasyedi bütçesi. Ekibimden İBB’nin mevcut durumunun finansal fotoğrafının çekilmesini istedim. Bana sundular, gördüğüm manzara tüyler ürpertici” ifadelerini kullandı.

Borçlar ötelenmeyecek durumda

Belediyenin 2 yıldır borçlarını ödemek için gayrimenkullerini satmaya başladığını söyleyen İmamoğlu, “Artık borçların ötelenecek hali de kalmamıştır” dedi.

İmamoğlu, İBB’nin finansal yapısının bozulmasının nedenlerini ise şöyle sıraladı:

• Yatırımlar uzun ve plansız projelere dönüştürülmüştür.

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• Ekonomik kriz ile vergi gelirleri düşmüştür.

• Kamu maliyesinin bilinen tüm kuralları çiğnenmiş, korkunç bir israfa yol açılmış. Temmuz’da kullanılacak Maliye katkı payı ülke tarihinde ilk defa 15 gün erken ödenmiş. Temmuz ayında kullanılması gereken 1 milyar liralık tüm nakit tüketilip bitirilmiştir. Nereye ve nasıl harcandığı kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

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• Gerçekçi bütçe yapılmamış, gelirler şişirilmiş giderler küçültülmüştür. Hızlı satılacak şeyler hızlıca satılmış. Şirketler çok kötü yönetilmiştir.

• Seçim ekonomisinin bedeli İstanbullulara ödetilmiştir. Geldiğimizde İBB’nin kasasında sadece 7 milyon lira vardı. Kasa teslim alındığında 5.8 milyar lira vadesi geçmiş, ödenmemiş ödeme beklemektedir.

Belediye bütçesini gerçekçi bir hale getirmek için belediye meclisine çağrı yapan İmamoğlu, öncelikle harcamaların indirilmesi gerektiğini ifade ederken, İstanbul’u borç batağından kurtarmak için destek olmaya çağırdı.

Özel günlerde ücretsiz ulaşım

Tartışmaların ardından CHP ve AKP gruplarının ortak önerileri oylamaya sunuldu. Oylama sonucu 15 Temmuz, Kurban Bayramı, 30 Ağustos, gibi günlerde insanların etkinliklere rahat ulaşımını sağlamak için ulaşımın, İstanbulkart okutmak kaydıyla ücretsiz olmasına karar verildi. Oylama sonucu ayrıca okulların açıldığı ilk günlerde özel önlemler alınması kararlaştırıldı.

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AKP’lilerden ziyaret

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı duyuruda AKP’li ilçe belediye başkanlarının kendisini ziyaret ettiğini duyurdu. Daha önce görüşme için AKP’den randevu isteyen ancak bu talebi geri çevrilen İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kulandı: “Tebrik ziyaretimize gelen AK Parti’den seçilmiş ilçe belediye başkanlarımıza teşekkürler. İstanbul için birlikte ve uyum içerisinde çalışacağız.”

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