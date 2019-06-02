“İBB’de israf” bildirisi dağıtanlar ifade verdi

Kadıköy’de 4 yurttaş, ‘AKP dönemi İBB israf faturası’ başlıklı bir bildiri dağıttığı için ifadeye çağırıldı. 4 yurttaş ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bu uygulamayı protesto etmek amacıyla Kadıköy rıhtımda basın açıklaması yapıldı.

CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel’in de katıldığı basın açıklamasında, ifadeye çağırılma gerekçesi olarak ‘cumhurbaşkanına hakaret’in gösterildiği ancak bildirilerde cumhurbaşkanına hakaret içeren ifadenin bulunmadığı belirtildi.

Okunan basın açıklaması şu şekilde:

Demokrasi Kazanacak, Her Şey Çok Güzel Olacak

“31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlerde İBB Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası hukuksuzca elinden alınarak İBB Başkanı Seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir.23 Haziran’da yenilenecek İBB Başkanlığı seçimlerine yönelik Kadıköy’de “Demokrasi kazanacak, her şey çok güzel olacak” seçim kampanyası yürütüyoruz. Kampanya kapsamında Kadıköy Rıhtım’da standda 25 Mayıs Pazartesi gününden itibaren “AKP Dönemi İBB İsraf Faturası” bildirilerinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Faturada İBB bütçesinin fütursuzca nasıl yandaş kurum ve vakıflara dağıtıldığı teşhir ediliyor.

Faturanın arka yüzündeyse İBB tarafından halkın paralarının aktarıldığı yandaş kurum ve vakıflar hakkında bilgiler yer alıyor. Ayrıca israf edilen bu paralarla halkın yararına yapılabilecek hizmetler sıralanıyor. Faturada yer alan israf bilgileri sayıştay raporuyla tespit edilmiş bilgiler olup İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu tarafından da halk buluşmaları ve medyada sıkça ifade edilmektedir. 1 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde Kadıköy Güvenlik Şubeye bağlı güvenlik kuvvetleri standa gelerek Cumhuriyet Savcısı tarafından AKP Dönemi İsraf Faturası bildirilerine Cumhurbaşkanlığına hakaret gerekçesiyle el konulması talimatı verildiğini ileterek 4 arkadaşımızı ifadeleri alınmak üzere Kadıköy İskele Karakolu’na götürdü. İfadelerinin ardından arkadaşlarımız serbest bırakılırken bildirilere el konuldu. Söz konusu bildirilerde Cumhurbaşkanına hakaret içeren hiç bir ifade bulunmamaktadır.

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Demokrasi Kazanacak, Her Şey Çok Güzel Olacak seçim kampanyası yönelim bu haksız engelleme girişimini kınıyoruz. Soruşturma sürecinin takipçisi olacağız. Etnik, mezhepsel ve siyasi görüş ayrımı yapmaksızın yürütülen kampanya çalışmamıza seçim süreci boyunca devam edeceğiz. Seçim sonrasında da yerel yönetimlerde doğrudan söz sahibi olmak, yerel yönetimleri denetlemek amacıyla yerel demokrasi meclisleri olarak çalışmalarımızı kalıcı hale getirerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Tüm yurttaşlarımızı 23 Haziran Seçimlerinde AKP-MHP Bloğunun haksız, hukuksuz, kayırmacı, talancı zihniyetine karşı sandığı gitmeye ve oylarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.”