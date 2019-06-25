İBB’de skandal atamalar

AKP ve öncülü partilerin 25 yıl süreyle yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) hukuk kuralları ayaklar altına alınarak izlenen istihdam yöntemleri ve kadrolaşma Sayıştay denetçilerinin raporlarına yansıdı.

Sayıştay’ın “liyakat, mevzuata uygunluk” hatırlatmaları yaptığı atamalar daha çok AKP’li başkanların gerekli şartları taşımamasına karşın bazı kişilerle çalışma tercihi sonucu ortaya çıktı. “Asılda aranan koşullara sahip kamu görevlisi bulunamadığı hallerde başvurulan bir görevlendirme usulü” olan tedviren atama en sık başvurulan yol oldu. Sayıştay, istisnai olarak kullanılması gereken bu atama şeklinin daire başkanlıkları ve şube müdürlükleri düzeyinde yaygın şekilde kullanıldığını tespit etti. İBB, koşulları atanmaya uygun olmayan kişileri atamakla yetinmedi, dolu beş daire başkanlığı kadrosuna da bu yöntemle atama yaptı. Ayrıca sınavla atama yapılabilecek olan şube müdürlüklerinden 48’i de sınav zorunluluğunu aşmak için tedviren görevlendirme ile dolduruldu.

DOLDUR BOŞALT

Sayıştay raporlarına bu atama yöntemiyle ilgili yansıyan tespit özetle şöyle:

• Usul, kanunda belirtilen şartlara haiz personel bulunmadığı koşullarda uygulanabilir. Bir görevin tedviren gördürülebilmesi için öncelikle ilgili kadronun boş olması gerekmektedir. İlgili kadronun boş olması durumunda ise görevin öncelikle vekil veya yardımcılar vasıtası ile gördürülmesi gerektiği açıktır. İdarede ise tedviren atamaların yapıldığı 5 daire başkanı kadrosu doludur ve kadroları işgal edilen personel idare görevine fiilen devam etmektedir. Ayrıca boş olan 48 şube müdürü kadrosunda görev tedviren yürütülmektedir. Herhangi bir zaruri durum olmamasına rağmen ilgili kadrolara yapılan tedviren atamaların hukuka ve kamu menfaatlerine uygun olmadığı düşünülmektedir.

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BALLI ÜYELİKLER

Belediye ve bağlı kuruluşlarında yönetici sıfatına sahip olmayan personelin Belediye’ye ait şirket yönetim kurullarında görevlendirildiği de tespit edildi. Bir mühendis, bir uzman, bir koordinatör ve bir danışmanın “yönetici sıfatına haiz personel” olmamasına karşın belediye şirketlerinin yönetim kurullarına atandığını tespit eden Sayıştay denetçileri, bu atamaların da mevzuata aykırı olduğunu bildirdi.

Görevde yükselme sonucu atama yapılabilecek bazı kadrolara da atamalar yapılarak, uygun görülen kişiler yönetici yapıldı.

Şube müdürü, şef gibi kadrolara yazılı ve sözlü sınav yapılmadan doğrudan atama yapıldığını gören Sayıştay denetçilerinin raporunda, bu tür görevlere sınavla gelebilmenin keyfilik yaşanmadan ve hak edenlerce doldurulmasını sağlamayı amaçladığı ifade edildi. Raporda, “İSKİ’de görev yapan memurlar 657 sayılı Kanun’a tabi olarak çalışmaktadırlar. Söz konusu Kanun’un en önemli ilkelerinden birisi “Liyakat” ilkesidir” denildi.

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SON DAKİKA RANTI!

23 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala İBB’nin iştiraki olan BİMTAŞ’ın düzenlediği Zincirlikuyu Camisi’ne proje çizdirmek üzere açılan ihalenin yine ‘tanıdık’ bir firmaya gittiği ortaya çıktı. İmamoğlu’nun ikinci kez İBB Başkanı seçildiği İstanbul seçimlerine bir hafta kalan dikkat çeken bir ihale düzenlendi. İBB şirketlerinden BİMTAŞ, Zincirlikuyu Mezarlığı Cami ve hizmet birimleri için proje hazırlatmak üzere seçimden bir hafta önce yani 17 Haziran 2019 tarihinde “istisna” ihaleye çıktı. BİMTAŞ’ın yaklaşık maliyetini 220 bin 881 TL olarak belirlediği ihale jet hızıyla 3 gün içinde sonuçlandı.

Seçimden 3 gün önce 20 Haziran günü 167 bin 475 liralık teklifin sahibi ile sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre ihaleyi kazanan firma Hassa Mimarlık oldu. Zincirlikuyu Mezarlığı Cami ve hizmet birimlerinin projesi 2 Ağustos tarihine kadar hazırlanacak. Yeniçağ’ın haberine göre, ihaleyi kazanan firma Hassa Mimarlık da “tanıdık” bir firma. Hassa Mimarlık firmasının sahibi Muharrem Hilmi Şenalp, Erdoğan’ın yakın dostu olarak biliniyor.

Hassa Mimarlık, birçok projeyi üstlenmişti. Şenalp, Boğaziçi Köprüsü’nün çıkışında inşa edilen “şehitler abidesi”nin de mimarı.