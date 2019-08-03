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04.08.2019
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İBB’de üç yeni atama

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yeni yönetim şekillenmeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak üç atama daha yaptı.

Yapılan atamalardan sonra; Zabıta, Mezarlıklar, Gıda ve Muhtarlıklardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Murat Yazıcı, Gıda ve Muhtarlıklar Daire Başkanlığına Sabriye Zuhal Bostan, Güvenlik Müdürü görevine de Mansur Güneş getirildi.

GENEL SEKRETER YARDIMCISI MURAT YAZICI

1977’de doğan Murat Yazıcı, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. 2008 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi Uzmanlığı alanında yüksek lisansını tamamladı.

İş hayatına 1998 yılında Başbakanlık Satınalma Memuru olarak başladı. 2010 yılına kadar bu görevi sürdüren Yazıcı, 2010 yılında Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Şube Müdürlüğü yaptı.

2013-2014 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini üstlendi.

2014-2016 arası Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığına atandı. 2016-2018 tarihlerinde Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı’nda Bakanlık Müşavirliği görevini sürdürdü.

İyi derecede İngilizce bilen Murat Yazıcı, evli ve bir çocuk babası.

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  • Konu başlıkları:
  • İBB

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