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06.07.2019
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İBB’de veri kopyalanmasını engelleyen isim görevden alındı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun veri kopyalama hamlesine karşı çıkan ve ‘Canımı veririm yine size bilgileri vermem’ diyen Selim Karabulut görevden alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim kadrosundaki değişiklikler devam ediyor. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na Selim Karabulut’un yerine Şeref Can Ayata getirildi.

Karabulut, veri kopyalama tartışmalarında “Şifreyi sadece ben biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu kararını verene dek ben size şifreyi vermiyorum. Bununla alakalı görevden alabilirsiniz, soruşturma başlatabilirsiniz ama bu şifre benimle beraber yok olur gider” ifadelerini kullanmıştı.

Karabulut’un adı ayrıca, seçimden kısa süre önce yapılan ve Medya A.Ş’nin kazandığı 26 milyon 585 bin liralık ihale ile gündeme gelmişti. İhalenin 13 milyon 629 bin liralık ikinci parça ödeme emrinin, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını aldığı gün olan 17 Nisan gününe denk gelmesi kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Ekrem İmamoğlu döneminde faturanın ödeme emri durdurulmuştu.

İmamoğlu’nun mazbatasının iptalinin ardından, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut’un tekrar tartışmalı faturanın ödenmesi konusunda talimat verdiği belirlenmişti.

Ekrem İmamoğlu, toplamı 26 milyon lirayı aşan faturadaki kalemlerin tek tek inceleneceğini ve inceleme bitene kadar da ödeme yapılmayacağını açıklamıştı.

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