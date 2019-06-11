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11.06.2019
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İBB’deki usulsüzlükler Sayıştay raporlarında: İşçinin parasına göz koymuşlar

Taşeron firmalara yapılan hakediş ödemelerinden kesilen asgari ücret desteği kayıtlara geçirilmedi. Belediye ise suçu Sosyal Güvenlik Kurumu’na attı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki usulsüzlüklere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

İSPARK bünyesindeki yüzlerce otoparkı ruhsatsız olarak işleten ve bu yolla kamu zararına neden olan AKP’li belediye yönetiminin muhasebe işlemlerini de hatalı yaptığı ortaya çıktı. Sayıştay raporuna yansıyan usulsüz işleme göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından taşeron firmalara yapılan hakediş ödemelerinden kesilen 27 milyon TL’lik asgari ücret desteği tutarı, genel bütçeye gelir kaydedilmedi.

HESABA AKTARILMALI

İl Muhasebe Müdürlüğü’nün hesabına aktarılması gereken ancak aktarılmayan tutarla ilgili Sayıştay denetçileri, “Emanet hesaplara alınan 2016 yılında 9.7milyon TL ve 2017 yılında 17.4 milyon TL olmak üzere toplamda 27 milyon 207 bin TL’nin il muhasebe müdürlüğü hesabına aktarılması için gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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Sayıştay’ın 27 milyonluk tespiti hakkında denetçilere bilgi veren belediye yönetimi ise suçu SGK Genelgesi’ne attı. Kesilen tutarların Hazine’ye gönderileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığını öne süren belediye yönetimi, SGK Genelgesi ve Muhasebat Genel Müdürlüğü tebliğinde hak edişlerden yapılan kesintilerin ne zaman ve hangi hesaba yapılacağına dair bir açıklamaya yer verilmediğini öne sürdü.

Yanıtta ayrıca taşeron firmadan da bu yönde bir talep gelmediği için kesintilerin emanet hesaplarda bekletildiği öne sürüldü.

TAZMİNATI FAZLA GÖRDÜLE

Her seçim öncesinde taşeronu bitireceğiz iddiasıyla oy toplayan AKP’nin İstanbul’da taşeron işçinin kıdem tazminatı için ayırması gereken tutarı dahi ayırmadığı belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet ihaleleri kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının hesaplanmadığını ve kıdem tazminatı karşılığının ayrılmadığını ifade eden Sayıştay, bu durumun da bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

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