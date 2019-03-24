İBB’den AKP mitingine bedava otobüs

Cumhur İttifakı’nın Yenikapı Mitingi öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler miting alanı ve bağlantı noktalarına servis çekti.

Yolculara ücretsiz su ve kek dağıtıldı, araçlar AKP flamaları ile donatıldı.

Devlet kaynaklarının seçim organizasyonlarına seferber edilmesine yönelik görüntülere Cumhur İttifakı’nın bugünkü Yenikapı Mitingi öncesinde yenileri eklendi. Miting alnına ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerin AKP flamaları ile donatıldığı görüldü.

Bostancı İskelesi’ne, belediye otobüsleri ile taşınan vatandaşlara pet şişelerde ücretsiz su ve paket paket kek dağıtıldığı da dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değişik noktalarda yaptığı mitinglerde, devlet kurumunda görev yapan memurlar ek mesai ücreti ödenerek, servislerle etkinlik alanlarına taşınmıştı.

Bazı illerdeki mitinglerin boş kalmaması için, ders saatindeki öğrencilerin dahi miting alanlarına götürüldüğü basına yansımıştı.

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