İBB’den Arda Turan açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’den harcamalar ve borçlar hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama geldi. “Halk Ekmek A.Ş. Başakşehir Futbol Kulübü’ne Arda Turan transferi için 9 Milyon euro verdi” haberiyle ilgili yalanlama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı basın yayın organları tarafından Arda Turan transferi için İstanbul Halk Ekmek’ten 9 Milyon Euro ödendiğine dair iddialar kesinlikle yalandır. Halk Ekmek tarafından Arda Turan transferi için herhangi bir kişi veya kulübe hiçbir şekilde tek bir lira ödenmemiştir.”

OKÇULUK VAKFI DA YALANLANDI

İBB, Spor İstanbul A.Ş. ve okçuluk eğitimi ile ilgili iddialar hakkında da açıklama yaptı. Açıklamada, “Spor İstanbul AŞ., iddia edildiği gibi okçuluk eğitimi veya başka bir isim altında herhangi bir çalışma yapmamaktadır. Bu konuda herhangi bir planlama da söz konusu değildir. Dolayısıyla herhangi bir vakıf ile okçuluk eğitimi altında bir çalışma kesinlikle bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilal Erdoğan’ın yöneticileri arasında yer aldığı Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti’ne İBB’den 16,5 trilyon lira aktarıldığını açıklamıştı.



