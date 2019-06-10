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11.06.2019
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İBB’den Bilal Erdoğan için 7.3 milyon TL’ye okçuluk müzesi

Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyetinde yer aldığı Okçular Vakfı bünyesinde kurulacak okçular müzesi için İBB'nin 7.3 milyon TL'lik bütçe açtığı ortaya çıktı.

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Beyoğlu Okçuluk Müzesi yapımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden 7,3 milyon lira çıkacağı belirtildi. İBB’nin Bilal Erdoğan’ın Okçular Vakfı’na destek için yaptığı 16.6 milyon TL’lik harcama da geçtiğimiz haftalarda kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Sözcü’den Özlem Güvemli‘nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yapı İşleri Müdürlüğü’nün Beyoğlu Okçuluk Müzesi yaptırmak için 3 Aralık 2018 tarihinde açtığı ihale sonuçlandı ve çalışmalar başladı. İBB’nin yaklaşık maliyetini 8 milyon 394 bin lira olarak belirlediği müze inşaatı ihalesini, 7 milyon 373 bin 332 TL’lik teklifin sahibi Anka Mimarlık kazandı. Firmayla imzalanan sözleşmeye göre müze inşaatının 30 Temmuz 2019 tarihinde bitirilmesi gerekiyor.

Müze için 2017 yılında açılan ihale ile 75 bin TL’ye fikir projesi hazırlatılmıştı. 2018 yılında da uygulama projesi için 430 bin liralık ihale düzenlenmişti. 

İBB’den Ensar’dan sonra en çok yardım alan vakfın 16.6 milyon TL ile mütevelli heyetinde Bilal Erdoğan’ın bulunduğu Okçular Vakfı olduğu ortaya çıkmıştı. İBB’nin 2018 için hazırladığı ama yayımlamadığı STK (Sivil Toplum Kuruluşu)-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu’na göre İBB, Okçular Vakfı’na bakım, onarım, tamirat, gezi ve proje desteği olarak 16.6 milyon TL’lik yardımda bulunmuştu.

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