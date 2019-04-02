İBB’den “dosya kaçırıldı” açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB), “dosya kaçırıldı” iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “31 Mart 2019’da Türkiye büyük bir demokrasi şöleni yaşamıştır. İstanbul’da YSK’nın belirlediği sürecin devam ettiği bilinmektedir. Fakat bu zaman zarfında, CHP adayının son açıklamalarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni siyasete malzeme ettiği görülmektedir. ‘Büyükşehir Belediyesi’nden dosya kaçırıldığı ihbarları geliyor’ şeklindeki açıklaması tamamen iftiradır” denildi.

İlginizi çekebilir: Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı

Açıklamada, “Akıllı Şehir Yönetim Modeli ile örnek olan İBB’nin dijital ortamda denetime açık uygulamaları dururken, ‘doysa kaçırılıyor’ şeklinde iftira atmak, basit ve komik bir algı operasyonudur. Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara hizmet etme görevini aksatmadan sürdürmektedir. YSK’nın tüm takvimi tamamlanıp mazbata teslim anına kadarki süreçte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gönülden çalışan tüm personeli kamu yönetimi bilinciyle görevlerini sürdürmektedir” ifadeleri yer aldı.

