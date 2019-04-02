12.2 C
Istanbul
02.04.2019
Anasayfa GÜNCEL İBB'den "dosya kaçırıldı" açıklaması

İBB’den “dosya kaçırıldı” açıklaması

birgun.net birgun.net

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB), “dosya kaçırıldı” iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “31 Mart 2019’da Türkiye büyük bir demokrasi şöleni yaşamıştır. İstanbul’da YSK’nın belirlediği sürecin devam ettiği bilinmektedir.  Fakat bu zaman zarfında, CHP adayının son açıklamalarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni siyasete malzeme ettiği görülmektedir. ‘Büyükşehir Belediyesi’nden dosya kaçırıldığı ihbarları geliyor’ şeklindeki açıklaması tamamen iftiradır” denildi.

İlginizi çekebilir:  Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı

Açıklamada, “Akıllı Şehir Yönetim Modeli ile örnek olan İBB’nin dijital ortamda denetime açık uygulamaları dururken, ‘doysa kaçırılıyor’ şeklinde iftira atmak, basit ve komik bir algı operasyonudur. Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara hizmet etme görevini aksatmadan sürdürmektedir. YSK’nın tüm takvimi tamamlanıp mazbata teslim anına kadarki süreçte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gönülden çalışan tüm personeli kamu yönetimi bilinciyle görevlerini sürdürmektedir” ifadeleri yer aldı.

- Reklam -

SON HABERLER

İBB’den “dosya kaçırıldı” açıklaması

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB), "dosya kaçırıldı" iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Devamını Oku

Özgen Nama’nın seçim sonuçlarına itirazı kabul edildi

HABER MERKEZİ -
Volkan Ateş CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama'nın...
Devamını Oku

AKP’nin Beyoğlu itirazı reddedildi: Soyut ve delile dayanmıyor

birgun.net -
AKP Beyoğlu ilçe teşkilatı, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu binasına gelerek 13 sandıkta...
Devamını Oku

AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak: Sadece bir sandıkta 25 bin oy geçersiz

birgun.net -
AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "İtirazlarımızı 39 ilçe seçim kuruluna bugün...
Devamını Oku

CHP’nin Siverek adayı Bucak serbest bırakıldı

birgun.net -
Önceki gece 'darp olayına karıştığı' gerekçesiyle gözaltına alınan CHP'nin Siverek Belediye Başkan...
Devamını Oku

Lise öğrencisi, müdür yardımcısını bıçaklayarak öldürdü

birgun.net -
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi'nin Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu, öğrencisi tarafından...
Devamını Oku

Çuvalların üstüne yatan Mahmut Tanal: Uzun süre ayakta durunca ayaklarım şişiyor

birgun.net -
DİLAN ESEN CHP’li Mahmut Tanal, oy çuvallarının üzerine...
Devamını Oku

AKP’nin kazandığı Aksaray’da MHP’den sonuçlara itiraz

birgun.net -
AKP adayı Enver Dinçer'in resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre, belediye başkanlığını...
Devamını Oku

CHP, Keşan ilçesinde seçim sonucuna itiraz etti

birgun.net -
CHP, Edirne'nin Keşan ilçesindeki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazda...
Devamını Oku

MHP’nin kazandığı Karaman’da AKP’den sonuca itiraz

birgun.net -
Karaman'da, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, MHP'nin adayı Savaş Kalaycı, yüzde...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi