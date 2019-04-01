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01.04.2019
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İBB’den pankart skandalı: Yıldırım teşekkür etti

YSK verilerine göre Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğu seçimde İBB 'yetkisiz' bir şekilde Binali Yıldırım pankartı astı

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YSK verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı seçimde İBB ‘yetkisiz’ bir şekilde Binali Yıldırım pankartı astı.

AKP, caddelere köprülerin üzerine “Teşekkürler İstanbul” yazılı seçimi kazandığına dair pankartlar astı. Ekrem İmamoğlu rakibini siyasi ahlaka davet ederek, pankartlar hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

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Bu duruma tepki gösteren Ekrem İmamoğlu Twitter’dan “Manipülasyon şimdi de İBB eliyle sürüyor. Gece yarısı pankart operasyonu sadece algı çalışmasıdır. Bu yanlışı şiddetle kınıyor, Binali Yıldırım Bey’e de kendini bu manipülasyona feda etmemesini öneriyorum” diye yazdı.

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