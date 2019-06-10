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10.06.2019
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İBB’den seçim öncesi büyük harcama: 8 milyon liralık USB bellek

birgun.net birgun.net

İstanbul Belediyesi iştiraki olan Kültür A.Ş.’nin, seçimlerden 1 ay önce tanesi 26 liradan 250 bin adet USB bellek aldığı tespit edildi. AKP’ye yakın firmaya 18 milyon 903 bin liralık çek verildiği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yapılan araştırmalar her gün yeni bir çıkar ilişkisini ve usulsüzlük iddiasını ortaya koyuyor. İBB İştiraki Kültür Anonim Şirketi’nin tanesi 26 liradan 250 bin adet USB bellek satın aldığı tespit edildi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre İBB’nin seçimlere bir ay kala da baskı ve organizasyonlarla ilgili işleriyle ilgili bir firmaya yaklaşık 18 milyon 903 bin liralık çek verdiği ortaya çıktı.

Şirket sahibinin AKP’li üst düzey kişilere yakın olduğu ve bazılarıyla aynı vakıflarda görev yaptığı anlaşıldı.

1 MİLYON KUMANYA

Organizasyonlar kapsamında bir milyon adet kumanya temini de yer aldı. Tanıtımlar için 1 milyon adet kumanya temini, 15 milyon adet el ilanı basımı, 115 bin adet USB bellek alımı, 650 bin adet şapka temini, 5 milyon balon, 500 bin bez çanta, 5 milyon adet el bayrağı hazırlandı. Bellekler için firmaya toplam 7 milyon 950 bin lira ödendi.

USB bellek ile ilgili araştırma yapan Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, bir belleğin 14-15 TL arasında alınabileceğini ortaya koydu. Firmanın ise USB belleğin tanesini belediye şirketine 26 liradan satması dikkat çekti.

18 milyon liralık ihaleyi alan AKP’ye yakın olan bir vakfın kurucularından olan kişi, yine iktidarın bir vakfının yönetiminde olduğu da öğrenildi…

‘Kaynaklar gidiyor’

Belgeler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyisi ‘nin AKP’ye yakın o şirkete kestiği, yerel seçimlerden 13 gün sonra ödenmek üzere 18 milyon 903 bin liralık çek de yer alıyor.

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Bazı yetkililer çekin bedelinin firmaya ödendiğini söyledi.

Bir belediye yetkilisi, “Belediye kaynaklarını birilerine peşkeş çekenlerin ortaya çıkarılması ve bu ilişkilerin neyin karşılığı yapıldığının aydınlatılmasına büyük ihtiyaç var. Söylenecek çok şey var ama konuşamıyoruz” dedi.

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