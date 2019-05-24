İBB’den seçime üç ay kala 55 milyon liralık gezi sözleşmesi

31 Mart seçimlerinde tartışmalara sahne olan ve Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığının elinden alınmasıyla yeniden seçime gidecek İstanbul’da seçime üç ay kala 55 milyon 893 bin TL’lik ‘gezi’ sözleşmesine imza atıldığı ortaya çıktı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2018’ta imzalanan sözleşmeye göre 2019 yılında yapılacak gezileri kapsayan Beyazmasa Gezi Organizasyonlarını, Beltur düzenleyecek.

Belediyenin ihale dosyasında “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın İstanbul’a yapmış olduğu yatırımların ve İstanbul halkına sunulan hizmetlerin daha geniş kitlelere tanıtılarak sunulan hizmetlerden halkın daha etkin yararlanması ve kentlilik bilincinin arttırılması amacı ile İstanbul genelinde Beyazmasa Gezi Organizasyonları yapılacaktır,” ifadelerine yer verildi.

Organizasyonlar arasında 25 bin kişiye vapur ve tekneyle boğaz gezisi, 15 bin kişilik Akvaryum gezisi, 500 kişiye Safir Seyir Terası gezisi, 500 kişiye Karanlıkta Diyalog Gezisi, 10 bin kişilik İsfanbul gezisi; Ayasofya, Topkapı Sarayı, Türk İslam Eserleri Müzesi, İslam Teknoloji ve Bilim Müzesi giriş biletleri, Darıca Hayvanat Bahçesi gezisi; GS, FB ve BJK müzelerine ziyaret, 10 bin şapka, 5 bin şemsiye, toplam 220 bin adet defter, kalem ve 220 bin adet porselen kupa bardak ve 220 bin kişilik yemek ikramı bulunuyor.

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İstanbul’dan Çanakale, Bursa ve Edirne’ye de geziler düzenlenecek. Bu geziler Çanakkale’de 57. Alay şehitliği, Conk Bayırı, Alçıtepe Köyü, Sargıyeri Şehitliği, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Anıtı gibi bölgeler, Edirne’de Selimiye Camii, Edirne Arkeoloji Müzesi, Üç Şerefeli Camii, 2. Bayezid Külliyesi ve Şifahane, Meriç Köprüsü Bursa’da ise Türk-İslam sentezleri müzesi(Yeşil Medrese), Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Emir Sultan Türbesi, Yeşil cami ve yeşil türbe, Osman gazi Türbesi, Orhan Bey cami ve Orhan Gazi Türbesi’ni kapsıyor. Öte yandan Gönül Köprüsü projesi kapsamında Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan ve hayatında hiç İstanbul’a gelmemiş öğrenciler için de konaklama ve uçuş hizmeti verilecek.