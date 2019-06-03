İBB’nin israfını göstermek Erdoğan’a hakaret sayıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinin tekrarlanması sebebiyle Kadıköy’de başlatılan “Demokrasi Kazanacak” seçim kampanyası kapsamında dağıtılan İBB’nin israf bilgilerini içeren bildiriler cumhurbaşkanına hakaret suçu sayıldı.

Polisler tarafından katılımcılar ifadeye çağrıldı ve bildirilere savcının kararıyla el konuldu.

“Demokrasi Kazanacak” seçim kampanyası kapsamında Kadıköy Rıhtım Caddesinde Eminönü- Karaköy vapur iskelesi önünde açılan stant akşam saatlerinde toplandı. O anda standa bulunan kampanya katılımcılarından Bülent Yoldaş, Seymen Demircan, Muhammed Turgut ve Can Deniz Eraldemir ifadeleri alınmak üzere Kadıköy Polis karakoluna götürüldü.

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Sayıştay raporlarında geçen ve Ekrem İmamoğlu’nun kamuoyuna açıkladığı israf belgelerinin yer aldığı bildirinin ön yüzüne işlem yapmadıklarını belirten kolluk kuvvetleri, arka yüzünde para aktarılan vakıfların bilgilerinin olduğu kısım için “hakaret suçu” işlendiği iddiasında bulundu.

Fakat bu suça işaret eden herhangi bir cümle ya da kelime belirtilmedi. İfadeleri alınan katılımcılara “Demokrasi Kazanacak” kampanyasının ne olduğunun sorulması dikkat çekti.