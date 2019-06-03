26.1 C
Istanbul
03.06.2019
Anasayfa SİYASET İBB’nin israfını göstermek Erdoğan’a hakaret sayıldı!

İBB’nin israfını göstermek Erdoğan’a hakaret sayıldı!

birgun.net birgun.net

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinin tekrarlanması sebebiyle Kadıköy’de başlatılan “Demokrasi Kazanacak” seçim kampanyası kapsamında dağıtılan İBB’nin israf bilgilerini içeren bildiriler cumhurbaşkanına hakaret suçu sayıldı.

Polisler tarafından katılımcılar ifadeye çağrıldı ve bildirilere savcının kararıyla el konuldu.

“Demokrasi Kazanacak” seçim kampanyası kapsamında Kadıköy Rıhtım Caddesinde Eminönü- Karaköy vapur iskelesi önünde açılan stant akşam saatlerinde toplandı. O anda standa bulunan kampanya katılımcılarından Bülent Yoldaş, Seymen Demircan, Muhammed Turgut ve Can Deniz Eraldemir ifadeleri alınmak üzere Kadıköy Polis karakoluna götürüldü.

İlginizi çekebilir:  "İmamoğlu'nun halk ekmek fiyatlarını düşürmesi enflasyonu olumlu etkiledi"

Sayıştay raporlarında geçen ve Ekrem İmamoğlu’nun kamuoyuna açıkladığı israf belgelerinin yer aldığı bildirinin ön yüzüne işlem yapmadıklarını belirten kolluk kuvvetleri, arka yüzünde para aktarılan vakıfların bilgilerinin olduğu kısım için “hakaret suçu” işlendiği iddiasında bulundu.

Fakat bu suça işaret eden herhangi bir cümle ya da kelime belirtilmedi. İfadeleri alınan katılımcılara “Demokrasi Kazanacak” kampanyasının ne olduğunun sorulması dikkat çekti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,370AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Pompeo’dan ‘Çin’ açıklaması: Eşit oyun alanı istiyoruz

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Çin'in çok adaletsiz kuralları var" iddiasında bulunarak, "Eşit...
Devamını Oku

“Vedat Muriç 10 milyon avro”

birgun.net -
Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal, Vedat Muriç transferi hakkında açıklamalarda bulundu....
Devamını Oku

Türkiye gazetesi, Cem Küçük’ün Ahmet Hakan’a hakaret ettiği yazısını sildi

birgun.net -
Türkiye gazetesi, Cem Küçük'ün Ahmet Hakan'a yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu yazısını sitesinden...
Devamını Oku

İmamoğlu bayramda Karadeniz’de: 3 ili ziyaret edecek

birgun.net -
İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şeker Bayramı'nda memleketi Trabzon ile...
Devamını Oku

İsveç mahkemesi, Assange’ı tutuklama talebini reddetti

birgun.net -
İsveç’te Uppsala Bölge Mahkemesi, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın tacizden tutuklanması talebini reddetti.
Devamını Oku

Hasan Ali Kaldırım’a Premier Lig’den talip

birgun.net -
Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig'den talip çıktı.
Devamını Oku

Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı

birgun.net -
Tatilin ilk üç gününde meydana gelen kazalarda, 27 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: Demokrasinin önüne örülen hukuk dışı tahkimatları birlikte aşacağız

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şeker Bayramı mesajında, "İnanıyorum...
Devamını Oku

Nâzım Hikmet Moskova’da anıldı

birgun.net -
Türk edebiyatının unutulmaz şairi Nâzım Hikmet, hayata veda edişinin 56’ncı yıl dönümünde...
Devamını Oku

Çiftçilerden Küçük Menderes’te ‘kirlilik’ tepkisi: Suya temas eden hasta oluyor

birgun.net -
İzmir'in Tire ilçesindeki bazı üreticiler, arazilerini suladıkları Küçük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin arttığını...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi