“İBB’nin kayyum yönetimi, tüm personele 14.30’da mesaiyi bitirip çıkabileceklerini duyurdu”

Eski CHP Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kayyum yönetiminin Saraçhane’deki tüm personele bugün saat 14.30’da mesaiyi bitirip çıkabileceklerini duyurduğunu aktardı.

Yönetimin mazbata kutlaması öncesi bir gerilimin yaşanmasını önlemeyi amaçladığını belirten Yarkadaş, isteyen personelin kutlamalar için belediyede bekleyeceğini söyledi.

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yarkadaş, “@istanbulbld‘nin kayyım yönetimi, Saraçhane’deki tüm personele bugün saat 14.30’da mesaiyi bitirip çıkabileceklerini duyurdu. Yönetim, mazbata kutlaması öncesi muhtemelen bir gerilim yaşanmasını önlemeyi amaçlıyor. İsteyen personel ise kutlamalar için belediyede bekleyecektir” dedi.