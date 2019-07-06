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07.07.2019
Anasayfa GÜNCEL İBB'nin kiralık aracı yazlık beldede çıktı

İBB’nin kiralık aracı yazlık beldede çıktı

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23 Haziran seçimlerinde ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, belediyenin kiraladığı lüks araçları gündeme getirdi. Kamuoyu, kiralanan yüzlerce lüks aracı kimlerin kullandığını merak ederken bunlardan biri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta olarak görev yapan bir ismin, Altınoluk’taki yazlığının kapısında görüntülendi. 

CHP’li Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aracın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Altınolukta yazlıkta oturan ibb de zabıta olan kişinin kullandığı Audi A3 marka 34 BB 0290 plakali araçta ibb nin amblemi bulunmakta olup sayın @ekrem_imamoglu kayıp araçlardan bir tanesi… Altınolukta… Emniyet yetkilileri tüm kamu kurumlarına ait araç görev belgesini sormalı…”

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